По игре Cyberpunk 2077 снимут аниме-сериал

Вселенная компьютерной игры Cyberpunk 2077
, которая выйдет 19 ноября на PC, PS4, Xbox One и в сервисе GeForce Now, обзаведётся аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners
. Премьера состоится в 2022 году на Netflix, уточняется на официальном сайте
экшна/РПГ студии CD Projekt RED.
Зрителям поведают историю, состоящую из десяти эпизодов, о парне с улиц, пытающемся выжить в городе будущего, одержимом технологиями и модификациями тела. В целях выживания главный герой становится наёмником вне закона — киберпанком.
За постановку шоу отвечает режиссёр Хироюки Имаиси
(«Промар
»), музыку сочиняет композитор культовой серии Silent Hill Акира Ямаока
. Производство осуществляет японская анимационная студия Studio Trigger.
«Мы очень рады сотрудничать с CD Projekt Red, чтобы создать совершенно новую историю в мире долгожданного Cyberpunk 2077. Я всегда любил киберпанк как жанр. Угодить фанатам аниме и видеоигр будет непросто, но мне нравятся трудности, и я с нетерпением жду начала производства. Мы изо всех сил постараемся оправдать и превзойти ожидания», —
цитирует IGN
Имаиси.
Продюсерские функции на себя взяла сама CD Projekt RED. По словам главы студии Адама Бадовского
, сериал представляет собой «любовное письмо киберпанку в целом и историям, рассказанным в анимационном формате»
.
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