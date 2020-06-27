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По игре Cyberpunk 2077 снимут аниме-сериал

27 июня
2020 год

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27 июня 2020
Вселенная компьютерной игры Cyberpunk 2077, которая выйдет 19 ноября на PC, PS4, Xbox One и в сервисе GeForce Now, обзаведётся аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners. Премьера состоится в 2022 году на Netflix, уточняется на официальном сайте экшна/РПГ студии CD Projekt RED.

По игре Cyberpunk 2077 снимут аниме-сериал
фото: overclockers.ua

Зрителям поведают историю, состоящую из десяти эпизодов, о парне с улиц, пытающемся выжить в городе будущего, одержимом технологиями и модификациями тела. В целях выживания главный герой становится наёмником вне закона — киберпанком.

За постановку шоу отвечает режиссёр Хироюки ИмаисиПромар»), музыку сочиняет композитор культовой серии Silent Hill Акира Ямаока. Производство осуществляет японская анимационная студия Studio Trigger.

По игре Cyberpunk 2077 снимут аниме-сериал
фото: shazoo.ru

«Мы очень рады сотрудничать с CD Projekt Red, чтобы создать совершенно новую историю в мире долгожданного Cyberpunk 2077. Я всегда любил киберпанк как жанр. Угодить фанатам аниме и видеоигр будет непросто, но мне нравятся трудности, и я с нетерпением жду начала производства. Мы изо всех сил постараемся оправдать и превзойти ожидания», — цитирует IGN Имаиси.

Продюсерские функции на себя взяла сама CD Projekt RED. По словам главы студии Адама Бадовского, сериал представляет собой «любовное письмо киберпанку в целом и историям, рассказанным в анимационном формате».
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