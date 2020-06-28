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Автору «Всадника без головы» Павлу Финну исполнилось 80 лет

28 июня
2020 год

Новости кино >>
28 июня 2020
Сегодня, 28 июня, исполнилось 80 лет заслуженному деятелю искусств РСФСР, журналисту, преподавателю, советскому и российскому киносценаристу и актёру Павлу Финну.

Автору «Всадника без головы» Павлу Финну исполнилось 80 лет
фото: russcult.ru

Павел Константинович Хальфин родился 28 июня 1940 года в Москве. В 1962-м окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Алексея Каплера, Киры Парамоновой и Ильи Вайсфельда). Был журналистом. C 1987-го по 1998-й руководил сценарными мастерскими, с 1999-го совместно с Владимиром Хотиненко и Владимиром Фенченко руководит творческой мастерской режиссуры игрового фильма на Высших курсах сценаристов и режиссёров, выпустившей многих современных кинематографистов.

На большом экране дебютировал в качестве актёра, сыграв гостя в знаменитой картине Марлена Хуциева «Мне двадцать лет». Работал в документальном кино. С 1968-го пишет сценарии к игровым фильмам. Одной из первых работ на этом поприще стала популярная экранизация романа Майн Рида «Всадник без головы», поставленная в 1973-м соавтором сценария Владимиром Вайнштоком.

Всего на счету мастера более 40 фильмов и сериалов по его сценариям. В частности, он приложил руку к созданию таких картин, как «Миссия в Кабуле», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Вооружён и очень опасен», «Объяснение в любви», «День свадьбы придётся уточнить», «Леди Макбет Мценского уезда», «Случайный вальс», «За что?», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «Московская сага», «Бесы», «Чемоданы Тульса Люпера. Русская версия», «Яр», «Фурцева», «Она» и «Роль». Автор книги «Но кто мы и откуда».
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Автору «Всадника без головы» Павлу Финну исполнилось 80 лет фотографии
Автору «Всадника без головы» Павлу Финну исполнилось 80 лет фотографии
Автору «Всадника без головы» Павлу Финну исполнилось 80 лет фотографии
Автору «Всадника без головы» Павлу Финну исполнилось 80 лет фотографии
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