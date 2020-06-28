Релизы «Довода» и «Мулан» вновь перенесены

Премьеры «Довода
» и «Мулан
» вновь перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщают Deadline
и Variety
.
Новая работа Кристофера Нолана
сначала должна была выйти 17 июля, но затем перескочила
на 31-е число того же месяца. Теперь же Warner Bros. и вовсе отодвинула релиз на 12 августа 2020 года.
Disney выпустит ремейк «Мулан» 21 августа вместо 24 июля. Согласно РБК
, это может отразиться на российском прокате, поскольку кинотеатры собирались открыть с 15 июля, но из-за отсутствия громких премьер подобный шаг окажется нецелесообразным.
Ситуация с COVID-19 в США крайне тяжёлая. В настоящий момент насчитывается более 2,5 миллионов заражённых, летальных исходов — 127 тысяч, а среди выздоровевших — 783 тысячи человек. По данным
университета Джонса Хопкинса на 27 июня количество выявленных случаев за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч.
обсуждение >>