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Релизы «Довода» и «Мулан» вновь перенесены

28 июня
2020 год

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28 июня 2020
Премьеры «Довода» и «Мулан» вновь перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщают Deadline и Variety.

Новая работа Кристофера Нолана сначала должна была выйти 17 июля, но затем перескочила на 31-е число того же месяца. Теперь же Warner Bros. и вовсе отодвинула релиз на 12 августа 2020 года.

Релизы «Довода» и «Мулан» вновь перенесены
фото: screenrant.com

Disney выпустит ремейк «Мулан» 21 августа вместо 24 июля. Согласно РБК, это может отразиться на российском прокате, поскольку кинотеатры собирались открыть с 15 июля, но из-за отсутствия громких премьер подобный шаг окажется нецелесообразным.

Ситуация с COVID-19 в США крайне тяжёлая. В настоящий момент насчитывается более 2,5 миллионов заражённых, летальных исходов — 127 тысяч, а среди выздоровевших — 783 тысячи человек. По данным университета Джонса Хопкинса на 27 июня количество выявленных случаев за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч.
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