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Дэвид Литч адаптирует для кино мангу об убийцах

28 июня
2020 год

Новости кино >>
28 июня 2020
Дэвид Литч снимет по манге Котаро Исаки Maria Beetle фильм «Скоростной поезд» (Bullet train). Он перепишет первую версию сценария, написанную Заком Олкевичем, и займёт режиссёрское кресло, уточняет Deadline.

Дэвид Литч адаптирует для кино мангу об убийцах
фото: boards.4channel

Создатель «Джона Уика», «Дэдпула 2» и «Взрывной блондинки» поведает зрителям о пяти убийцах, получивших разные задания. Они оказываются вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдёт на конечной станции живым.

Изначально проект разрабатывал Антуан Фукуа. Теперь он совместно с Литчем и Келли Маккормик спродюсирует будущую ленту, за производство которой отвечает Sony.
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