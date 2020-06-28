Дэвид Литч адаптирует для кино мангу об убийцах

Дэвид Литч
снимет по манге Котаро Исаки Maria Beetle
фильм «Скоростной поезд
» (Bullet train). Он перепишет первую версию сценария, написанную Заком Олкевичем, и займёт режиссёрское кресло, уточняет Deadline
.
Создатель «Джона Уика
», «Дэдпула 2
» и «Взрывной блондинки
» поведает зрителям о пяти убийцах, получивших разные задания. Они оказываются вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдёт на конечной станции живым.
Изначально проект разрабатывал Антуан Фукуа
. Теперь он совместно с Литчем и Келли Маккормик
спродюсирует будущую ленту, за производство которой отвечает Sony.
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