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«Смерч» обновят для современного зрителя

28 июня
2020 год

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28 июня 2020
«Смерч» Яна де Бонта, вышедший в 1996 году, получит перезапуск, уверяет Variety.


Режиссёрское кресло киностудия Universal хочет доверить Джозефу Косински, но переговоры с ним ещё не завершены. Продюсером выступит Фрэнк Маршалл, сценаристы пока не найдены.

Оригинал с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на всё, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего всё на своём пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но учёные готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии. Картина, продемонстрировавшая новаторские для 90-х специальные эффекты, собрала в мировом прокате 494 миллиона долларов.
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