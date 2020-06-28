«Смерч» обновят для современного зрителя

«Смерч
» Яна де Бонта
, вышедший в 1996 году, получит перезапуск, уверяет Variety
.
Режиссёрское кресло киностудия Universal хочет доверить Джозефу Косински
, но переговоры с ним ещё не завершены. Продюсером выступит Фрэнк Маршалл
, сценаристы пока не найдены.
Оригинал с Хелен Хант
, Биллом Пэкстоном
, Кэри Элвисом
, Джеми Герц
и Филипом Сеймуром Хоффманом
, основанный на сценарии Майкла Крайтона
, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на всё, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего всё на своём пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но учёные готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии. Картина, продемонстрировавшая новаторские для 90-х специальные эффекты, собрала в мировом прокате 494 миллиона долларов.
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