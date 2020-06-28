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Андроид Эрика получила главную роль в фантастической ленте

28 июня
2020 год

Новости кино >>
28 июня 2020
Японскую девушку-андроида Эрику позвали на главную роль в фантастический фильм. Как уточняет THR, впервые в истории мирового кинематографа настоящий робот сыграет ключевого персонажа.

Лента с бюджетом в 70 млн $ расскажет про учёного, захотевшего улучшить ДНК человека. Обнаружив опасность своей работы, он решает помочь роботу с искусственным интеллектом (Эрика) сбежать из лаборатории. Авторами идеи выступили Эрик Пэм, Тарек Зохди и Сэм Хоз.

Андроид Эрика получила главную роль в фантастической ленте
фото: joblo.com

«Живые актёры используют при создании роли собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля, чтобы играть роль», — отметил Хоз.

Эрику создали японцы Хироши Ишигуро и Кохей Огава в рамках своего исследования робототехники. Изначально она должна была дебютировать в другом фильме, чьим режиссёром числился Тони Кэй, но с ним расстались из-за конфликта графиков.
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