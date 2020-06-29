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Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Люк Эванс сыграют в «Девяти идеальных незнакомцах»

29 июня
2020 год

Новости кино >>
29 июня 2020
Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Люк Эванс и Мэнни Хасинто сыграют в сериале «Девять идеальных незнакомцев», основанном на одноимённом романе автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти, сообщает Variety.


Зрителей ожидает история девяти обитателей большого города, приехавших на элитный оздоровительный курорт с целью излечиться от стресса. В течение десяти дней за ними будет присматривать директор Маша (Кидман), призванная оживить их уставшие тела и разум. Пациенты даже не подозревают, что их ожидает на самом деле.

Кидман не только получила главную роль, но и выступит продюсером сериала. Шоураннером и одним из соавторов числится создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Келли. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Hulu.
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