Появились подробности о «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна

Композитор Картер Бёруэлл
, который является постоянным партнёром братьев Коэн, в интервью IndieWire
раскрыл подробности съёмок фильма Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета
», основанной на шекспировской пьесе.
«Джош отснял по крайней мере половину, и на прошлой неделе он прислал мне несколько кадров. Я прочитал сценарий, и не похоже, чтобы они сильно изменили историю по сравнению с тем, что в пьесе. Но будет интересно наблюдать за изменениями. Это прекрасная адаптация, которая трансформируется в кино с помощью визуальных способностей. Фильм всегда движется вперёд. Вы в постоянном движении по направлению к развязке, которую трудно осуществить на сцене. Он полностью снят в павильонах, чтобы не выглядеть отвлечённым от реальности. Это не похоже на Шотландию. В нём больше от психологического реализма. Однако и на театральную постановку тоже не похоже. Джоэл сравнивал его с немецким экспрессионизмом. Вы находитесь в психологическом мире, это становится ясно с самого начала», —
цитирует издание Бёруэлла.
Джоэл Коэн впервые снимает без брата Итана
, решившего заняться другим проектом. Супругов Макбетов на экране воплотят Дензел Вашингтон
и Фрэнсис Макдорманд
. Съёмки стартовали в феврале в Лос-Анджелесе, но в марте из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. Дата релиза пока неизвестна.
обсуждение >>