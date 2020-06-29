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Появились подробности о «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна

29 июня
2020 год

Новости кино >>
29 июня 2020
Композитор Картер Бёруэлл, который является постоянным партнёром братьев Коэн, в интервью IndieWire раскрыл подробности съёмок фильма Джоэла Коэна «Трагедия Макбета», основанной на шекспировской пьесе.


«Джош отснял по крайней мере половину, и на прошлой неделе он прислал мне несколько кадров. Я прочитал сценарий, и не похоже, чтобы они сильно изменили историю по сравнению с тем, что в пьесе. Но будет интересно наблюдать за изменениями. Это прекрасная адаптация, которая трансформируется в кино с помощью визуальных способностей. Фильм всегда движется вперёд. Вы в постоянном движении по направлению к развязке, которую трудно осуществить на сцене. Он полностью снят в павильонах, чтобы не выглядеть отвлечённым от реальности. Это не похоже на Шотландию. В нём больше от психологического реализма. Однако и на театральную постановку тоже не похоже. Джоэл сравнивал его с немецким экспрессионизмом. Вы находитесь в психологическом мире, это становится ясно с самого начала», — цитирует издание Бёруэлла.

Джоэл Коэн впервые снимает без брата Итана, решившего заняться другим проектом. Супругов Макбетов на экране воплотят Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Съёмки стартовали в феврале в Лос-Анджелесе, но в марте из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. Дата релиза пока неизвестна.
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