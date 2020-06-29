Оператор «Вечного сияния чистого разума» поставит военную драму с Кейт Уинслет

Режиссёр и оператор Эллен Курас
поставит байопик о военном фотографе Элизабет «Ли» Миллер
, которую воплотит Кейт Уинслет
, выступающая продюсером проекта.
Согласно THR
, фильм «Ли
» поведает о том, как Миллер превратилась из модели для журнала Vogue в фотокорреспондента, после чего её занесло на передовую Второй мировой с миссией по выяснению правды о нацистской Германии. За сценарий отвечает Лиз Ханна
(«Секретное досье
»). Съёмки запланированы на весну 2021 года.
Курас сняла в качестве оператора такие картины, как «Кофе и сигареты
» и «Вечное сияние чистого разума
», где и познакомилась с Уинслет. В конце нулевых она переключилась на режиссуру, начав с документального фильма «Предательство
», номинированного впоследствии на «Оскар».
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