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Оператор «Вечного сияния чистого разума» поставит военную драму с Кейт Уинслет

29 июня
2020 год

Новости кино >>
29 июня 2020
Режиссёр и оператор Эллен Курас поставит байопик о военном фотографе Элизабет «Ли» Миллер, которую воплотит Кейт Уинслет, выступающая продюсером проекта.


Согласно THR, фильм «Ли» поведает о том, как Миллер превратилась из модели для журнала Vogue в фотокорреспондента, после чего её занесло на передовую Второй мировой с миссией по выяснению правды о нацистской Германии. За сценарий отвечает Лиз ХаннаСекретное досье»). Съёмки запланированы на весну 2021 года.

Курас сняла в качестве оператора такие картины, как «Кофе и сигареты» и «Вечное сияние чистого разума», где и познакомилась с Уинслет. В конце нулевых она переключилась на режиссуру, начав с документального фильма «Предательство», номинированного впоследствии на «Оскар».
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Оператор «Вечного сияния чистого разума» поставит военную драму с Кейт Уинслет фотографии
Оператор «Вечного сияния чистого разума» поставит военную драму с Кейт Уинслет фотографии
Оператор «Вечного сияния чистого разума» поставит военную драму с Кейт Уинслет фотографии
Оператор «Вечного сияния чистого разума» поставит военную драму с Кейт Уинслет фотографии
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