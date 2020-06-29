Утверждена дата возобновления работы российских кинотеатров

Российские кинотеатры возобновят свою работу с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным
, чья стенограмма опубликована на сайте Кабмина
.
«С 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъёма, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», —
заявил Чернышенко.
Кинотеатры закрыли
в марте из-за пандемии коронавируса. Впервые дату возобновления их работы Дмитрий Чернышенко озвучил
на брифинге в правительстве в начале июня. Открытие кинотеатров произойдёт только по решению местных властей с учётом рекомендаций
, которые Роспотребнадзор подготовил вместе с Минкультуры РФ. На данный момент к работе уже вернулись
кинозалы Южно-Сахалинска и Ленобласти.
По словам
гендиректора компании «Невафильм» Олега Березина
, в 2020 году российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей при прогнозе, что большинство кинозалов возобновят свою работу с 15 июля. В расчёте не учитывался денежный ущерб, который понесут дистрибьюторы и продюсеры от доли кассовых сборов.
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