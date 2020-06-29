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Утверждена дата возобновления работы российских кинотеатров

29 июня
2020 год

Новости кино >>
29 июня 2020
Российские кинотеатры возобновят свою работу с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, чья стенограмма опубликована на сайте Кабмина.

«С 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъёма, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», — заявил Чернышенко.


Кинотеатры закрыли в марте из-за пандемии коронавируса. Впервые дату возобновления их работы Дмитрий Чернышенко озвучил на брифинге в правительстве в начале июня. Открытие кинотеатров произойдёт только по решению местных властей с учётом рекомендаций, которые Роспотребнадзор подготовил вместе с Минкультуры РФ. На данный момент к работе уже вернулись кинозалы Южно-Сахалинска и Ленобласти.

По словам гендиректора компании «Невафильм» Олега Березина, в 2020 году российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей при прогнозе, что большинство кинозалов возобновят свою работу с 15 июля. В расчёте не учитывался денежный ущерб, который понесут дистрибьюторы и продюсеры от доли кассовых сборов.
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