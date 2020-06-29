Во вселенной игры Disco Elysium появится сериал

По вселенной RPG Disco Elysium
, основанной на романе Роберта Курвица
«Святой и страшный аромат
», снимут сериал, уверяет Variety
.
Для создания грядущего телешоу эстонской независимой игровой студией ZA/UM, подарившей миру одну из самых популярных игр 2019 года, заключён партнёрский договор с компанией dj2 Entertainment, чьим основателем является сопродюсер «Соника в кино
» Дмитрий М. Джонсон
. На данный момент у сериала пока нет даже сценариста.
«Мы счастливы полученным отзывам на Disco Elysium и очень рады объединиться с dj2, чтобы расширить франшизу в рамках других медиа и новой аудитории», —
заявила ведущий сценарист ZA/UM Хелен Хиндпере.
Оригинал, вышедший на ПК в октябре 2019-го, повествует о страдающем амнезией полицейском-алкоголике Гарри Дюбуа, который расследует убийство с политической подоплёкой в вымышленном городе Ревашоль. Игру не только оценили по достоинству игроки и журналисты, но также отметили четырьмя наградами The Game Awards и тремя премиями BAFTA.
Помимо Disco Elysium, dj2 Entertainment выступает исполнительным продюсером многосерийных адаптаций таких видеоигр, как Little Nightmares
, Vampyr
, Life is Strange
, Sleeping Dogs
и Echo
.
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