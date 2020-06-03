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Галина Безрук и Константин Крюков сыграют в любовь

3 июня
2020 год

Новости кино >>
3 июня 2020
13 июня в 21:00 на «России 1» состоится премьера мини-сериала «Шоу про любовь» с Галиной Безрук и Константином Крюковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Галина Безрук и Константин Крюков сыграют в любовь
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

В центре сюжета оказывается скромная учительница из обычной деревни Люба Кудряшова (Галина Безрук), которая уже не ждала от жизни счастья. Остались только разочарования от неудавшегося брака и несбывшиеся мечты о детях. Но однажды всё изменилось, и Люба стала объектом всеобщего интереса – знакомых и незнакомых людей, журналистов. Известный актёр Олег Турбин (Константин Крюков) в своём интервью рассказывает о Любе как о своей первой любви. Вскоре она получает приглашение в столицу для участия в телешоу и оказывается пешкой в незнакомом и жестоком мире гламура, борьбы за рейтинг и пиар. Сбежит ли она домой подальше от всей этой лжи и лицемерия или усвоит правила и начнёт собственную игру?

В актерский состав также вошли Дмитрий Ермак, Алексей Барабаш, Александра Богданова, Дарья Иванова и другие. Режиссёром драмы выступил Станислав Назиров («Сиделка», «Я все помню»).
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