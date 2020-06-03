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Второй сезон «Молодёжки» покажут на «ЧЕ!»

3 июня
2020 год

Новости кино >>
3 июня 2020
С 8 июня по будням в 14:00 «ЧЕ!» будет показывать второй сезон спортивного сериала «Молодёжка», сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Молодёжки» покажут на «ЧЕ!»
фото: Пресс-служба «ЧЕ!»

В первом сезоне тренер Сергей Макеев пытался сделать невозможное: превратить команду хоккеистов-неудачников в победителей. Но на этом приключения «Медведей» не заканчиваются. Решающий матч, конфликты тренера с игроками и самое интересное – прошлое Макеева, подробности которого узнают парни-хоккеисты. В команде также появятся новые игроки.

Зрители снова увидят на экране любимых актеров сериала, в числе которых Денис Никифоров, Макар Запорожский, Илья Коробко, Анна Михайловская, Сергей Габриэлян, Иван Мулин, Владислав Канопка, Иван Жвакин, Федор Бондарчук и другие.
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№ 1
Совет-Да-Привет   3.06.2020 - 14:14
О! Целое тухленькое событие на ТВ! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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