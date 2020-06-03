Второй сезон «Молодёжки» покажут на «ЧЕ!»

С 8 июня по будням в 14:00 «ЧЕ!» будет показывать второй сезон спортивного сериала «Молодёжка», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба «ЧЕ!»
В первом сезоне тренер Сергей Макеев пытался сделать невозможное: превратить команду хоккеистов-неудачников в победителей. Но на этом приключения «Медведей» не заканчиваются. Решающий матч, конфликты тренера с игроками и самое интересное – прошлое Макеева, подробности которого узнают парни-хоккеисты. В команде также появятся новые игроки.
обсуждение >>