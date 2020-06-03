Ян Гэ снимает веб-сериал «Выйти нельзя остаться»

Компания Red Carpet Studio, несмотря на режим самоизоляции, продолжает организовывать съёмки веб-сериалов по всему миру. Сейчас в разработке находятся режиссерский проект актрисы Ян Гэ«Выйти нельзя остаться» и российско-английская комедия Intersectional. Также идет работа над сценарием второго сезона популярного веб-сериала «Девушка с плеером», сообщает пресс-служба Red Carpet Studio.
фото: Пресс-служба Red Carpet Studio
«Выйти нельзя остаться» стал третьим режиссерским проектом Ян Гэ, ранее поставившей «Ню» и «Троицу». Это драмеди о настоящих чувствах, сексе и одиночестве в изоляции, где достигнут тот уровень откровенности, который появляется из-за нехватки тактильности, общения и близости. Сценарий веб-сериала написан в соавторстве с молодой сценаристкой Дарьей Вирронен. Режим самоизоляции застал Ян Гэ и часть съёмочной группы в Берлине, однако Red Carpet Studio приняли решение не останавливать работу. На данный момент готово два из восьми эпизодов. При этом часть съемок параллельно проходит в Москве, а отснятый материал пересылается в Германию. Главные роли в сериале исполняют немецкие актеры, а также Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Дарья Выходцева и Грета Шушчевичуте.
«Съёмки организованы таким образом, что все актеры живут в одном доме, где еще до начала жёсткого режима удалось арендовать несколько соседних квартир. Так получилось, что они оказались соседями и по сюжету, и в жизни. Поэтому технологически «Выйти нельзя остаться» – уникальный для нашей сегодняшней действительности продукт, ведь это не формат скринлайфа или видеоконференции, а полноценно снятый художественный продукт, настоящий и привычный для зрителя сериал, где герои страстно мечтают нарушить социальную дистанцию», – поделился генпродюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин.
фото: Пресс-служба Red Carpet Studio
Молодежная комедия Intersectional расскажет о том, как после окончания самоизоляции и победы над коронавирусом жизнь начинает возвращаться в привычное русло. Это история об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, о насущных проблемах современности и о том, как с ними справляется компания друзей, случайно вынужденная жить в одном помещении и издавать онлайн-журнал.
Режиссером, а также сопродюсером веб-сериала выступает Яна Риц, основатель английской кинокомпании RitsFilm. В прошлом году вместе с Red Carpet Studio они создали «Девушку с плеером» – экранизацию одноименного бестселлера Валентины Назаровой. Сценаристом этого проекта является писатель Джонни Райт, который на постоянной основе сотрудничает с «Би-би-си» и Channel 4. На данный момент работа над сценарием второго сезона подходит к концу, а съемки запланированы на осень. По сюжету главная героиня, которую в первом сезоне сыграла Екатерина Шумакова, столкнётся с ещё более неожиданными событиями в ее жизни.
Премьеры всех этих проектов запланированы на конец 2020-го либо на начало 2021 года.
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