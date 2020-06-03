Кино-Театр.Ру запустил YouTube-шоу о сериалах «Вкратце»

Сайт Кино-Театр.Ру
запустил на своем YouTube-канале
программу о сериалах «Вкратце». В каждом выпуске зрителей ждет короткий и емкий рассказ о свежих актуальных телешоу – как отечественных, так и зарубежных. Все, что нужно знать про тот или иной проект: сюжетные ходы, актёрские и режиссёрские находки, визуализация, юмор. Не будет упущено, конечно же, и общественное внимание, резонанс, соответствие ленты сегодняшней действительности и ее влияние на нашу жизнь.
За 15 минут эфира зрители вместе с автором и ведущей «Вкратце» Анной Кузьминой
получат исчерпывающую информацию о любимых сериалах, узнают их секреты, а может быть даже с головой погрузятся в психологические дебри различных экранных миров.
«Мы планируем активно расширять линейку собственного видео-контента, используя наши ключевые компетенции и укрепляя позицию самого популярного сайта об отечественных кино и сериалах. Мы хотим взаимодействовать с нашей аудиторией во всех доступных средах и форматах. Новое авторское шоу члена нашей команды Анны Кузьминой – это важный шаг в этом направлении, и мы надеемся, что он будет встречен доброжелательно
», – сказал главный редактор сайта Жан Просянов
.
Пилотный выпуск «Вкратце» посвящен сериалу Андрея Джунковского
«Бихэппи
». В нем вы узнаете о том, что связывает новый проект режиссёра с популярной «Сладкой жизнью
» и проследите за сложными пересечениями судеб его неунывающих героев. Также в ближайших планах – обзор на «Эпидемию
» Павла Костомарова
.
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