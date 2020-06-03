О хоккейной команде «Локомотив» сделают фильм

Режиссер Владимир Алеников
, известный по таким работам как «Приключения Петрова и Васечкина»
и «Странники терпенья»
, снимет фильм «Только Локо!»
. Лента будет посвящена членам ярославской хоккейной команды «Локомотив», погибшим в авиакатастрофе, которая произошла в 2011 году. Об этом Алеников рассказал в интервью «РГ»
.
Действие фильма развернется накануне рокового матча, который так и не состоится, и в день самой трагедии. Фанаты команды, невесты игроков, их окружение станут основными персонажами, но в центре сюжета все равно будут сами хоккеисты. Кроме того, активно будет использована хроника: матчи, тренировки, общение игроков с болельщиками. Фильм будет выдержан в манере, близкой к документальной. Сцены с участием актеров, которые изобразят хоккеистов, будут сняты так, что зритель не увидит их лиц, чтобы эти кадры могли естественно соединяться с документальными.
«Работая над сценарием, изучая материалы, беседуя с близкими игроков прославленной команды – с их родителями, женами, невестами, – я понял, что это были не только выдающиеся спортсмены, но и замечательные люди. По своим человеческим качествам – ребята поразительные! Они погибли на взлете. Могли стать чемпионами мира. И, кажется, мы нашли верный ключ к рассказу о них – через взгляд и память тех, кто их знал и любил»
, –рассказывает Алеников, который выступил также в качестве сценариста и одного из продюсеров картины.
В актерский состав вошли Ирина Розанова
, Алексей Гуськов
, Сергей Баталов
, Анна Уколова
, Андрей Мерзликин
, Кирилл Плетнев
, а также много молодых актеров, которые дебютируют в кино. Предполагается, что съемки смогут начаться уже в июне.
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