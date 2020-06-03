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Минкультуры направило в мэрию Москвы запрос о возобновлении киносъемок

3 июня
2020 год

Новости кино >>
3 июня 2020
В Минкультуры прошло рабочее совещание с представителями киноотрасли, по результатам которого мэру Москвы Сергею Собянину был направлен запрос о скорейшем возобновлении киносъемок в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минкультуры направило в мэрию Москвы запрос о возобновлении киносъемок
фото: mkrf.ru

«Очевидно, что в Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний, и чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки», – отметила глава Минкультуры Ольга Любимова.

В ходе мероприятия ведущие российские кинокомпании обсудили перспективы релиза фильмов в сложившейся ситуации. Гендиректор «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Леонид Верещагин отметил, что «пока у целого ряда картин есть даты релизов. Должен быть отдельно проработан вопрос разнесения этих дат, чтобы всем было комфортно». Также на совещании рассматривались вопросы господдержки отечественного кино и его продвижения за рубежом.

Ранее Минкультуры собрало информацию от регионов о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на их территориях. Даты будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения смогут принять высшие исполнительные органы субъектов. Готовность принять съемочные группы с июня уже подтвердили Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, а с июля – Республика Башкортостан.
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