Минкультуры направило в мэрию Москвы запрос о возобновлении киносъемок

В Минкультуры прошло рабочее совещание с представителями киноотрасли, по результатам которого мэру Москвы Сергею Собянину
был направлен запрос о скорейшем возобновлении киносъемок в столице. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
«Очевидно, что в Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний, и чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки»
, – отметила глава Минкультуры Ольга Любимова
.
В ходе мероприятия ведущие российские кинокомпании обсудили перспективы релиза фильмов в сложившейся ситуации. Гендиректор «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Леонид Верещагин
отметил, что «пока у целого ряда картин есть даты релизов. Должен быть отдельно проработан вопрос разнесения этих дат, чтобы всем было комфортно»
. Также на совещании рассматривались вопросы господдержки отечественного кино и его продвижения за рубежом.
Ранее Минкультуры собрало информацию от регионов о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на их территориях. Даты будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения смогут принять высшие исполнительные органы субъектов. Готовность принять съемочные группы с июня уже подтвердили Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, а с июля – Республика Башкортостан.
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