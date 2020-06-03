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Стали известны потенциальные участники 73-го Каннского кинофестиваля

3 июня
2020 год

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3 июня 2020
Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и директор Тьерри Фремо огласили названия фильмов, которые вошли в программу отмененного 73-го смотра. Всего было отобрано 56 картин. Трансляция мероприятия состоялась на официальном сайте фестиваля.

Стали известны потенциальные участники 73-го Каннского кинофестиваля
фото: festival-cannes.com

Несмотря на отмену смотра, все работы получат соответствующий титр в начале фильма как участники Канн. В их числе «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Поезд в Пусан 2: Полуостров» Ён Сан Хо, «Топорик» Стива МакКуина, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «Рай: В страну счастья» Хон Сан-Cу, «Падение» Вигго Мортенсена, «В сумерках» Шарунаса Бартаса, «Душа» Пита Доктера, «Ая и ведьма» Горо Миядзаки и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.

В этом году на престижный смотр было направлено рекордное количество заявок — 2067. В их числе 909 дебютных работ и 532 картин, которые сняты женщинами-режиссерами. Оргкомитет не стал делить фильмы на категории и объявил их названия общим списком. Все эти киноленты также могут быть представлены на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Лионе, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле и Пусане.
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