Стали известны потенциальные участники 73-го Каннского кинофестиваля

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и директор Тьерри Фремо огласили названия фильмов, которые вошли в программу отмененного 73-го смотра. Всего было отобрано 56 картин. Трансляция мероприятия состоялась на официальном сайте фестиваля.
В этом году на престижный смотр было направлено рекордное количество заявок — 2067. В их числе 909 дебютных работ и 532 картин, которые сняты женщинами-режиссерами. Оргкомитет не стал делить фильмы на категории и объявил их названия общим списком. Все эти киноленты также могут быть представлены на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Лионе, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле и Пусане.
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