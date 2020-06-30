Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы»

Данила Козловский в рамках 14 Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», проходящего в онлайн-формате, рассказал, что роль Владимира Маяковского в восьмисерийной трилогии «Карамора» исполнил вокалист группы Shortparis Николай Комягин. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
«Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь – и всё станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене у меня вызывает восхищение», – отметил Козловский.
Действие фэнтезийного триллера «Карамора» разворачивается в альтернативной истории России XX века. Вымышленные персонажи сталкиваются с реальными – Столыпиным, Толстым, Маяковским.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам актёра, он также начинает работать над исторической картиной в жанре драматической музыкальной комедии, вдохновлённой произведениями русской литературы XVIII–XIX веков. В сюжете собраны персонажи из «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Горя от ума» и других классических произведений. «Это мои размышления о семье. Что такое семья? Что такое взаимоотношения детей и родителей? Насколько они сложны, насколько они прекрасны, насколько противоречивы. О преемственности, наследственности, генетической памяти», – прокомментировал Козловский.
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