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Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы»

30 июня
2020 год

Новости кино >>
30 июня 2020
Данила Козловский в рамках 14 Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», проходящего в онлайн-формате, рассказал, что роль Владимира Маяковского в восьмисерийной трилогии «Карамора» исполнил вокалист группы Shortparis Николай Комягин. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Николай Комягин
фото: esquire.ru

«Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь – и всё станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене у меня вызывает восхищение», – отметил Козловский.

Действие фэнтезийного триллера «Карамора» разворачивается в альтернативной истории России XX века. Вымышленные персонажи сталкиваются с реальными – Столыпиным, Толстым, Маяковским.

Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы»
фото: пресс-служба фестиваля

По словам актёра, он также начинает работать над исторической картиной в жанре драматической музыкальной комедии, вдохновлённой произведениями русской литературы XVIII–XIX веков. В сюжете собраны персонажи из «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Горя от ума» и других классических произведений. «Это мои размышления о семье. Что такое семья? Что такое взаимоотношения детей и родителей? Насколько они сложны, насколько они прекрасны, насколько противоречивы. О преемственности, наследственности, генетической памяти», – прокомментировал Козловский.

Кроме того, на фестивале создатели фильма «Бродский не поэт» Николай Картозия и Антон Желнов сообщили, что готовы к работе над вторым фильмом об Иосифе Бродском, который будет сосредоточен на его семье и близких. А Тимур Бекмамбетов показал в прямом эфире шестиминутный эпизод из своей новой картины «Фау 2. Побег из ада» с Павлом Прилучным в главной роли. Смотр завершится 30 июня. Церемонию закрытия проведут Юрий Колокольников и Ольга Бодрова. Для дочери Сергея Бодрова-младшего это станет первым появлением на публике.
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фильмы
КарамораФАУ-2. Побег из ада

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Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы» фотографии
Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы» фотографии
Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы» фотографии
Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы» фотографии
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