Данила Козловский нашёл исполнителя роли Владимира Маяковского для «Караморы»

ревью

Интервью

Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»

Специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple отвечает на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг