Сценарист «Игры на понижение» расскажет про первые дни пандемии коронавируса

Чарльз Рэндольф
, получивший «Оскар» за «Игру на понижение
», снимет по своему сценарию пока безымянную картину про зарождение пандемии коронавируса. Для сценариста фильм станет режиссёрским дебютом, уточняет Deadline
.
В ленте найдут отражение события первых недель заражения в печально известной китайской провинции Ухань, где впервые обнаружили неизвестный ранее вирус.
«Чем глубже мы копаем, тем богаче становится история Ухани. Одно дело сражаться с монстром. Другое дело – сражаться с монстром в темноте», –
отметил Рэндольф.
Съёмочными локациями послужат Китай и другие страны. За финансирование фильма отвечает компания SK Global.
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