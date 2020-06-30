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Сценарист «Игры на понижение» расскажет про первые дни пандемии коронавируса

30 июня
2020 год

Новости кино >>
30 июня 2020
Чарльз Рэндольф, получивший «Оскар» за «Игру на понижение», снимет по своему сценарию пока безымянную картину про зарождение пандемии коронавируса. Для сценариста фильм станет режиссёрским дебютом, уточняет Deadline.

В ленте найдут отражение события первых недель заражения в печально известной китайской провинции Ухань, где впервые обнаружили неизвестный ранее вирус.

Сценарист «Игры на понижение» расскажет про первые дни пандемии коронавируса
фото: wsj.com

«Чем глубже мы копаем, тем богаче становится история Ухани. Одно дело сражаться с монстром. Другое дело – сражаться с монстром в темноте», – отметил Рэндольф.

Съёмочными локациями послужат Китай и другие страны. За финансирование фильма отвечает компания SK Global.
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