Короткометражка Владислава Павлова Relief доступна онлайн

По сюжету Кэт приглашает Джея, чтобы разобраться в отношениях. Она готовит к приходу гостя его любимые печенья и коктейль. Этот вечер мог бы стать новой страницей их романа, но Кэт принимает роковое решение.
«В наши дни психотерапия стала многомиллионным бизнесом. Люди готовы на многое, чтобы избавиться от душевных ран. А где спрос – там и предложения. Сегодня в ряды психологов, чья польза бесценна, всё чаще попадают дилетанты, которые изобретают методы, наносящие непоправимый вред. Этот фильм об ответственности и последствиях непрофессионализма», – рассказал об идее своей картины режиссёр.
В фильме сыграли Лови Андервуд, Себастьян Фоур и Нил Уэйд, выступивший также художником и исполнительным продюсером. Как вспоминает Павлов, у него была российско-американская команда, у которой «получилась достойная совместная работа. Для меня было важно снять фильм в Америке, так как там практика психотерапии достигла своего расцвета. Мои американские актёры отлично владеют техникой Станиславского, поэтому мы прекрасно понимали друг друга».
Relief был хорошо принят в спецпрограмме фестиваля IFNNY в Нью-Йорке в 2019 году.
обсуждение >>