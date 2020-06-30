Леонарду Уайтингу исполнилось 70 лет

Сегодня, 30 июня, исполнилось 70 лет британскому преподавателю, певцу, композитору, писателю, профессору, актёру театра и кино Леонарду Уайтингу, воплотившему самого незабываемого Ромео.
фото: в образе Ромео
Леонард Джон Уайтинг родился в Лондоне 30 июня 1950 года в семье Артура Леонарда Уайтинга и Маргарет Джойс Уайтинг английско-ирландского происхождения. Отец работал грузчиком, а мать — на телефонной фабрике. Свою карьеру начал в одиннадцать лет как певец. В одной из католических церквей северного Лондона он был первым дискантом в хоре мальчиков. После двух лет музыкальных занятий и вокальных упражнений ему посоветовали сходить на пробы для участия в мюзикле «Оливер!», поскольку там всё время требовалась замена мальчиков, выраставших из своих ролей. Благодаря этому получил роль карманного воришки Доджера в мюзикле «Оливер!», шедшем в театре «Нью Тиэте». В 1965-м прошёл прослушивание и был зачислен в труппу Национального театра, став самым юным членом труппы. Здесь Леонард пел в старинной английской комедии «Любовью за любовь», в которой главную роль исполнял Лоуренс Оливье. Вместе с труппой побывал в Москве, где выступал в Кремлёвском театре, и в Берлине.
В 1966-м дебютировал ролью Джимми в двух эпизодах телесериала «Диснейленд», посвящённых легенде о Дике Тёрпине. Через две недели после окончания им католического колледжа Святого Ричарда Чичестерского в Камдене Франко Дзеффирелли выбрал молодого актёра из 300 претендентов на роль Ромео в знаменитой экранизации шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта», вышедшей в 1968-м. Бессмертный образ принёс Уайтингу всемирную известность и «Золотой глобус».
Расставшись с кино, Леонард Уайтинг много выступал как певец, играл в театре, создавал и продюсировал проекты для детей, занимался литературным творчеством и писал музыку. На данный момент он сосредоточил своё внимание на преподавании шекспировской драмы, проводит мастер-классы и читает лекции в театральных школах и университетах по всему миру. Его дочь Шарлотта Вестенра — успешный театральный режиссёр.
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