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Мария Пирогова стала «Идеалисткой»

30 июня
2020 год

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30 июня 2020
Режиссёр Мирослав Малич приступил к съёмкам четырёхсерийной мелодрамы «Идеалистка» с Марией Пироговой в главной роли. Съёмочный процесс проходит с учётом требований к правилам безопасности в связи с эпидемией коронавируса, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Мария Пирогова стала «Идеалисткой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в жизни доктора физико-математических наук Софьи Ковалёвой (Пирогова) наступил крах: уволили с работы, а муж ушёл к любовнице, бросив с дочерью на руках. Да ещё и машина сломалась. В этот момент судьба устраивает Соне встречу с бывшим одноклассником Максом (Дмитрий Ратомский). Когда-то она «тянула» его по математике, доводя до белого каления, а теперь у него собственный крутой бизнес. Тот получает шанс отыграться на «ботаничке» за школьные обиды и предлагает ей помощь: работу посудомойкой в его элитном ресторане. Соня соглашается, а Макс понимает, что все попытки доказать превосходство проваливаются, и он всё равно чувствует себя проигравшим. Может, потому, что Соня всё равно умнее его, а, может, потому, что он в неё без ума влюбился?

«Название говорит само за себя: "Идеалистка"! Что тут ещё можно добавить к портрету моей Сони? Думаю, мы с ней похожи прямолинейностью и любовью к справедливости. Её мир строится вокруг принципов, но с появлением Макса они начинают трещать по швам. И тогда она понимает, что мир не делится только на черное и белое», — рассказала о своей героине Мария Пирогова.

Мария Пирогова стала «Идеалисткой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

За производство мини-сериала отвечает продюсерский центр «Ан-Фильм». По словам его генерального продюсера Татьяны Прониной, создатели «полным ходом готовились к началу съёмочного процесса, когда был введён режим самоизоляции. Нам экстренно пришлось изменить стратегию работы — группа готовилась удалённо, совещания проводились online, актёры присылали пробы, записанные самостоятельно. Таким образом к окончанию самоизоляции мы были полностью готовы к съёмкам, существенно наш график не пострадал, а некоторые аспекты удалённой работы имеет смысл взять на вооружение для будущих проектов».

Компанию вышеназванным актёрам также составят Максим Белобородов, Наталья Батрак, Яна Чигир, Никита Лобанов, Ольга Плешкова, Борис Эстрин, Яна Аносова, Любовь Фирсова, Евгений Куршинский и другие.

Мария Пирогова стала «Идеалисткой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Съёмочный процесс происходит строго в соответствии с рекомендациями. Масочный режим, замеры температуры, рассредоточение членов группы на съёмочной площадке. Нельзя сказать, что это приносит особый дискомфорт — коллектив понимает, что от сознательности каждого зависит здоровье всех. Из курьёзных случаев — в копилке фотографий наших фильмов с первого съёмочного дня это первая, где все участники в масках и перчатках», — вспоминает генеральный продюсер «Ан-фильм» Антон Прокопович.
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