Мария Пирогова стала «Идеалисткой»

Режиссёр Мирослав Малич приступил к съёмкам четырёхсерийной мелодрамы «Идеалистка» с Марией Пироговой в главной роли. Съёмочный процесс проходит с учётом требований к правилам безопасности в связи с эпидемией коронавируса, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету в жизни доктора физико-математических наук Софьи Ковалёвой (Пирогова) наступил крах: уволили с работы, а муж ушёл к любовнице, бросив с дочерью на руках. Да ещё и машина сломалась. В этот момент судьба устраивает Соне встречу с бывшим одноклассником Максом (Дмитрий Ратомский). Когда-то она «тянула» его по математике, доводя до белого каления, а теперь у него собственный крутой бизнес. Тот получает шанс отыграться на «ботаничке» за школьные обиды и предлагает ей помощь: работу посудомойкой в его элитном ресторане. Соня соглашается, а Макс понимает, что все попытки доказать превосходство проваливаются, и он всё равно чувствует себя проигравшим. Может, потому, что Соня всё равно умнее его, а, может, потому, что он в неё без ума влюбился?
«Название говорит само за себя: "Идеалистка"! Что тут ещё можно добавить к портрету моей Сони? Думаю, мы с ней похожи прямолинейностью и любовью к справедливости. Её мир строится вокруг принципов, но с появлением Макса они начинают трещать по швам. И тогда она понимает, что мир не делится только на черное и белое», — рассказала о своей героине Мария Пирогова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
За производство мини-сериала отвечает продюсерский центр «Ан-Фильм». По словам его генерального продюсера Татьяны Прониной, создатели «полным ходом готовились к началу съёмочного процесса, когда был введён режим самоизоляции. Нам экстренно пришлось изменить стратегию работы — группа готовилась удалённо, совещания проводились online, актёры присылали пробы, записанные самостоятельно. Таким образом к окончанию самоизоляции мы были полностью готовы к съёмкам, существенно наш график не пострадал, а некоторые аспекты удалённой работы имеет смысл взять на вооружение для будущих проектов».
«Съёмочный процесс происходит строго в соответствии с рекомендациями. Масочный режим, замеры температуры, рассредоточение членов группы на съёмочной площадке. Нельзя сказать, что это приносит особый дискомфорт — коллектив понимает, что от сознательности каждого зависит здоровье всех. Из курьёзных случаев — в копилке фотографий наших фильмов с первого съёмочного дня это первая, где все участники в масках и перчатках», — вспоминает генеральный продюсер «Ан-фильм» Антон Прокопович.
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