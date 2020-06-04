Екатерина Кузнецова, Антон Шагин и Станислав Бондаренко поселились в Одессе 70-х

Действие сериала разворачивается в Одессе образца 1970-х. Девушка из интеллигентной семьи Аня Ксенаки (Кузнецова) знакомится с Аркадием Сотниковым (Шагин). Вскоре выясняется, что молодой человек является главарём одесской банды, промышляющей грабежами. Эта криминальная романтика увлекает Аню. Девушка влюбляется в Сотникова и вместе с ним начинает планировать преступления, проявляя при этом незаурядную выдумку и фантазию. Но после знакомства с Аней, Сотников грабит только для того, чтобы начать новую жизнь.
Участившиеся налёты заставляют бросить на поиски их организатора лучшие силы УГРО. Тем временем в Одессу возвращается Николай Васильев (Бондаренко) – сын городского начальника уголовного розыска и первая любовь Ани. Девушка из семьи грека, да ещё и с родственниками за границей – не лучшая партия для восходящей звезды уголовного сыска. Чтобы прекратить этот роман, родители отправили Николая в Москву. Волею судьбы теперь Николай Васильев возглавляет поиски Сотникова.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Мой герой Николай – очень ответственный и справедливый человек, он патриот своей страны, как, возможно, почти каждый в то время. Я сразу согласился участвовать в этом проекте, так как это историческая картина, а они всегда очень интересные в плане перевоплощения героев. Мне нравится эстетика Одессы 70-х годов: она прекрасна, задорна, легка и светла. Следует добавить, что фильм получился таким же. Это был интереснейший проект, как в работе с партнёрами: Антоном Шагиным и Екатериной Кузнецовой, так и с нашим прекрасным режиссёром Владимиром Янощуком», – вспоминает Станислав Бондаренко.
Васильев идёт по следу банды, не подозревая, что одним из инициаторов преступлений является Аня, юношеские чувства к которой так и не прошли. В какой-то момент Аня понимает, что любит обоих. Она оказывается в эпицентре противостояния сразу нескольких сил. Ей приходится вести двойную жизнь, помогать сразу и Васильеву, и Сотникову. Её планы резко меняются, когда оперативники и члены банды начинают подозревать, что «Анка» – «засланный казачок». Героиня понимает, что если срочно не придумает, как выбраться из этой ситуации, то погибнет.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
По словам Екатерины Кузнецовой, «это один из немногих проектов, который меня захватил сразу после прочтения сценария. Я заболела этой ролью и сказала агенту, что я готова на всё, чтобы сыграть эту героиню. Для меня, как для актрисы, попасть в этот проект оказалось большой удачей, настоящий подарок судьбы. В этом сериале есть всё: захватывающая история, любовный треугольник, интересная героиня, которая не всегда положительная, и, конечно же, атмосфера Одессы 70-х годов. В свободное время между сменами я старалась изучать Одессу, хоть и бывала в ней прежде. Я вросла в этот колоритный город, и переняла его внутреннюю свободу».
Съёмки сериала проходили в Одессе и продлились три месяца, а подготовительный период шёл год. Группа внимательно относилась ко всем деталям: на площадке присутствовал специальный человек, который работал над говором актёров. Ещё одним важным нюансом был цвет кожи и глаз героев. Перед началом съёмок всех актёров попросили немного загореть, ведь сюжет сериала разворачивается в курортном городе. К исполнительнице главной роли Ани Екатерине Кузнецовой подошли с особым вниманием. Весь съёмочный период актриса работала в контактных линзах, так как настоящий цвет глаз Екатерины – зелёный, а её героиня – кареглазая девушка с греческими корнями.
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