Екатерина Кузнецова, Антон Шагин и Станислав Бондаренко поселились в Одессе 70-х

ревью

Ролики фильмов «Трамвай» Студент-психиатр садится на трамвай и переносится на 25 лет в будущее.

Новости кино Стали известны потенциальные участники 73-го Каннского кинофестиваля Несмотря на отмену смотра, все они получат соответствующий титр в начале фильма.

Новости кино Минкультуры направило в мэрию Москвы запрос о возобновлении киносъемок Столичные киностудии готовы приступить к работе.

Ролики фильмов «Записки отельера #Гельвеция» Необычные истории, связанным с бытом бутик-отеля и его гостями.

Ролики фильмов «Я могу уничтожить тебя» Жизнь юной писательницы рушится, когда она узнает подробности ночи, о которой она ничего не помнит.

Обзор сериалов «Последствия»: Папины дочки Александр Самойленко играет российского «Короля Лира» в новом сериале Александра Котта

Новости кино Ян Гэ снимает веб-сериал «Выйти нельзя остаться» Это один из трех проектов компании Red Carpet Studio, которая продолжает кинопроизводство, несмотря на режим самоизоляции.

Спутник телезрителя «2012»: Апокалипсис сегодня 3 июня, 20:00, СТС