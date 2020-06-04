«Чернобыль» номинирован на 14 наград BAFTA TV

анонс

Екатерина Кузнецова, Антон Шагин и Станислав Бондаренко поселились в Одессе 70-х

3 июня

Стали известны потенциальные участники 73-го Каннского кинофестиваля

Несмотря на отмену смотра, все они получат соответствующий титр в начале фильма.