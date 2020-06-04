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«Чернобыль» номинирован на 14 наград BAFTA TV

4 июня
2020 год

Новости кино >>
4 июня 2020
Объявлены номинанты на телевизионную премию BAFTA. Согласно THR, лидером по количеству номинаций стал «Чернобыль». Телешоу HBO претендует на 14 наград, включая категории «лучший мини-сериал», «лучший исполнитель главной роли» (Джаред Харрис) и «лучший исполнитель роли второго плана» (Стеллан Скарсгард).

Семь статуэток может получить «Корона», которой прочат звание лучшего драматического сериала. Хелена Бонэм Картер и Джош О'Коннор, сыгравшие в телешоу о британской королевской семье, поборются за призы в номинациях «лучший исполнитель роли второго плана». На шесть BAFTA TV претендует «Дрянь», а её звезды Фиби Уоллер-Бридж и Сиан Клиффорд номинированы как комедийные актрисы.


Среди других потенциальных обладателей премии числятся сериалы «Конец ***го мира», «Эйфория», «Наследники», «Невозможно поверить» и «Когда они нас увидят». В актёрских категориях также представлены такие имена, как Стивен Грэм, Гленда Джексон, Джоди Комер и Саманта Мортон.

Церемония вручения наград должна была состояться весной, но из-за пандемии её перенесли на июль. В соответствии с новыми правилами шоу пройдёт онлайн, а лауреаты примут статуэтки виртуально.
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