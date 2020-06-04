«Чернобыль» номинирован на 14 наград BAFTA TV

Объявлены номинанты на телевизионную премию BAFTA. Согласно THR
, лидером по количеству номинаций стал «Чернобыль
». Телешоу HBO претендует на 14 наград, включая категории «лучший мини-сериал», «лучший исполнитель главной роли» (Джаред Харрис
) и «лучший исполнитель роли второго плана» (Стеллан Скарсгард
).
Семь статуэток может получить «Корона
», которой прочат звание лучшего драматического сериала. Хелена Бонэм Картер
и Джош О'Коннор
, сыгравшие в телешоу о британской королевской семье, поборются за призы в номинациях «лучший исполнитель роли второго плана». На шесть BAFTA TV претендует «Дрянь
», а её звезды Фиби Уоллер-Бридж
и Сиан Клиффорд
номинированы как комедийные актрисы.
Среди других потенциальных обладателей премии числятся сериалы «Конец ***го мира
», «Эйфория
», «Наследники
», «Невозможно поверить
» и «Когда они нас увидят
». В актёрских категориях также представлены такие имена, как Стивен Грэм
, Гленда Джексон
, Джоди Комер
и Саманта Мортон
.
Церемония вручения наград должна была состояться весной, но из-за пандемии её перенесли на июль. В соответствии с новыми правилами шоу пройдёт онлайн, а лауреаты примут статуэтки виртуально.
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