ревью

Новости театра Павел Ворожцов и Фёдор Лавров стали Малышом и Карлсоном Мобильный художественный театр 7 июня покажет в Instagram спектакль «Карлсон навсегда».

Новости кино В Подмосковье возобновятся киносъёмки К производству фильмов разрешили вернуться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ролики фильмов «ИП Пирогова-3». За кадром Главный кондитер проекта Женя Терентьева делится секретами своего искусства.

Ролики фильмов «Бэнкси» История о всемирно известном анонимном художнике и созданном им глобальном движении.

Ролики фильмов «Страна Лавкрафта». Трейлер №2 Ветеран корейской войны ищет своего сгинувшего отца.

Новости кино Готовы более 50 эскизов Волка для перезапуска «Ну, погоди!» Стали известны подробности производства нового цикла знаменитого мультсериала.

Лайфстайл «Мы с Гариком вообще не похожи»: Кристина Асмус рассказала о семейной жизни А так же о странных и вредных привычках

Спутник телезрителя «Я тоже хочу»: Попытать счастья 4 июня, 23:00, TV1000 Русское кино

Ролики фильмов «Трамвай» Студент-психиатр садится на трамвай и переносится на 25 лет в будущее.

Обзор сериалов «Последствия»: Папины дочки Александр Самойленко играет российского «Короля Лира» в новом сериале Александра Котта