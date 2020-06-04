Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Готовы более 50 эскизов Волка для перезапуска «Ну, погоди!»

4 июня
2020 год

Новости кино >>
4 июня 2020
Стали известны подробности производства нового цикла мультсериала «Ну, погоди!», задуманного в честь 50-летия героев. Как сообщает ТАСС, у создателей уже готовы более 50 разных эскизов образа Волка.

«Киностудия "Союзмультфильм" активно работает над визуальным решением нового мультсериала "Ну, погоди!". Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной режиссёром Вячеславом Котёночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается», – цитирует агентство пресс-службу «Союзмультфильма». При этом студия уточняет, что появившийся в интернете один из возможных эскизов образа Волка не является окончательным.

Готовы более 50 эскизов Волка для перезапуска «Ну, погоди!»
фото: gamebomb.ru

Визуальные образы главных героев будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению. Мультфильм будет рассчитан на детскую аудиторию от шести до восьми лет и выполнен в технике квази-3D. Стилистика с большой долей вероятности будет похожа на серию мультфильмов Котёночкина: сохранится доля условности в изображении героев и обстановки. Сохранено будет и жанровое сходство – мультфильм останется геговой комедией, погоней с минимумом слов. И, конечно, останется знаменитая фраза «Ну, Заяц, погоди!».

Перезапуск популярного сериала будет состоять из 52 серий. Премьеру первого эпизода следует ожидать в конце лета – начале осени текущего года. Хронометраж каждой серии составит семь минут.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий
«Ну, погоди!» обзаведётся продолжением
персоны
Вячеслав Котёночкин
фильмы
Ну, погоди!

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.
Владимир Шибанков
1 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шибанков.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Ольга Долинина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Расселл Брэнд
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Розалинд Расселл
Юлиан Свежевский
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен