Готовы более 50 эскизов Волка для перезапуска «Ну, погоди!»

Стали известны подробности производства нового цикла мультсериала «Ну, погоди!
», задуманного в честь 50-летия героев. Как сообщает ТАСС
, у создателей уже готовы более 50 разных эскизов образа Волка.
«Киностудия "Союзмультфильм" активно работает над визуальным решением нового мультсериала "Ну, погоди!". Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной режиссёром Вячеславом Котёночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается», –
цитирует агентство пресс-службу «Союзмультфильма». При этом студия уточняет, что появившийся в интернете один из возможных эскизов образа Волка не является окончательным.
Визуальные образы главных героев будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению. Мультфильм будет рассчитан на детскую аудиторию от шести до восьми лет и выполнен в технике квази-3D. Стилистика с большой долей вероятности будет похожа на серию мультфильмов Котёночкина: сохранится доля условности в изображении героев и обстановки. Сохранено будет и жанровое сходство – мультфильм останется геговой комедией, погоней с минимумом слов. И, конечно, останется знаменитая фраза «Ну, Заяц, погоди!»
.
Перезапуск популярного сериала будет состоять из 52 серий. Премьеру первого эпизода следует ожидать в конце лета – начале осени текущего года. Хронометраж каждой серии составит семь минут.
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