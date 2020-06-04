В Подмосковье возобновятся киносъёмки

Кинематографистам разрешили вернуться к съёмкам в Подмосковье, следует из постановления
губернатора Андрея Воробьева
о послаблениях режима самоизоляции в области.
Как говорится в документе
, ограничения сняты с организаций, осуществляющих «деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не должно превышать 50 человек (включительно)»
. Киностудии также должны соблюдать и другие санитарно-эпидемиологические требования, рекомендованные Роспотребнадзором.
Ранее Министерство культуры РФ собрало информацию от регионов о возможных сроках возобновления киносъёмочной деятельности на их территориях. Даты будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения смогут принять высшие исполнительные органы субъектов. Готовность принять съёмочные группы с июня уже подтвердили Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, а с июля – Республика Башкортостан.
Запрос о скорейшем возобновлении киносъёмок в столице направлен мэру Москвы Сергею Собянину
после рабочего совещания Минкультуры с представителями киноотрасли.
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