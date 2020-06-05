Исполнилось 90 лет со дня рождения создателя трилогии о Простоквашино Владимира Попова

Сегодня, 5 июня, исполняется 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, члена АСИФА, выдающегося режиссёра, художника и сценариста анимационного кино Владимира Попова. Именно он был сорежиссёром мультфильмов о трогательном медвежонке Умке и режиссёром оригинальной трилогии о Простоквашино, уточняет пресс-служба «Союзмультфильма».
Будущий мастер родился 5 июня 1930 года в Москве. В возрасте 22 лет поступил на «Союзмультфильм» в качестве ученика и несколько лет работал прорисовщиком и мультипликатором. В этот период он образовал творческий альянс с мультипликатором Владимиром Пекарем.
С 1960-го начал пробовать силы как режиссёр, поначалу совместно с Пекарем. Их дебютом должен был стать сюжет в первом выпуске сатирического мультжурнала «Дятел», который готовил режиссёр и художник Евгений Мигунов. Однако Мигунова отстранили от работы над журналом, и первый выпуск «Мультипликационного "Крокодила"» (или коротко МуК — так стал называться журнал) Попов и Пекарь ставили самостоятельно при участии третьего соавтора – Льва Позднеева. Впоследствии дуэт вместе снимал и другие ленты на киностудии «Союзмультфильм», включая «Впервые на арене», «Случилось это зимой» — и, конечно, легендарные «Умка» и «Умка ищет друга». Мультфильмы о белом медвежонке полюбили зрители во всей стране, многие фразы из него стали крылатыми, а колыбельная Медведицы множество раз переиздавалась на разных носителях в сборниках лучших детских песен.
Владимир Попов был отличным художником-стилистом. В дуэте с Владимиром Пекарем как художник-постановщик он играл «первую скрипку». Тяготел к использованию различных нетрадиционных контуров, которые вносили разнообразие в изобразительные решения его картин. Многим маленьким и взрослым поклонникам аудиоспектаклей Попов был известен как оформитель узнаваемых обложек для грампластинок фирмы «Мелодия».
Кроме того, он неоднократно сотрудничал со знаменитым сатирическим киножурналом «Фитиль» в качестве режиссёра и художника-постановщика. Он создал сюжеты «Вирус равнодушия», «Себе дороже», «Мужчины и женщины» и многие другие.
Владимир Иванович скончался 1 апреля 1987-го, не успев снять четвёртый фильм о Простоквашино. Его работы навсегда останутся в золотом фонде отечественной анимации.
Кстати, продолжение приключений неугомонных простоквашинцев — новый сериал «Простоквашино», снятый близко к стилистике оригинальной трилогии, понравилось современным зрителям. Сериал входит в топ-5 самых популярных мультфильмов на телевидении в 2019-м, согласно исследованию Mediascope.
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