Не стало Михаила Кокшенова

Не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, режиссёра, сценариста, продюсера, популярного советского и российского актёра Михаила Кокшенова
. Ему было 83 года. О его смерти сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Любовь Воропаева
.
«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!», —
говорится в сообщении поэтессы.
Михаил Михайлович
родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957-м окончил Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром». В 1963-м окончил Щукинское театральное училище и стал актёром Театра имени Маяковского
. Служил в Московском театре миниатюр
и Театре-студии киноактёра
.
В кино дебютировал в 1964-м, воплотив образ Миши Костырева в картине «Председатель
». За свою жизнь успел сыграть 140 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился зрителям по фильмам «Женя, Женечка и "катюша"
», «Вечный зов
», «Не может быть!
», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
», «Самая обаятельная и привлекательная
», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
» и многим другим. В октябре 2017-го актёр перенёс
инсульт, врачи оценивали его состояние как тяжёлое.
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