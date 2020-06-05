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Не стало Михаила Кокшенова

5 июня
2020 год

Новости кино >>
5 июня 2020
Не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, режиссёра, сценариста, продюсера, популярного советского и российского актёра Михаила Кокшенова. Ему было 83 года. О его смерти сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!», — говорится в сообщении поэтессы.

Не стало Михаила Кокшенова
фото: eg.ru

Михаил Михайлович родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957-м окончил Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром». В 1963-м окончил Щукинское театральное училище и стал актёром Театра имени Маяковского. Служил в Московском театре миниатюр и Театре-студии киноактёра.

В кино дебютировал в 1964-м, воплотив образ Миши Костырева в картине «Председатель». За свою жизнь успел сыграть 140 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился зрителям по фильмам «Женя, Женечка и "катюша"», «Вечный зов», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многим другим. В октябре 2017-го актёр перенёс инсульт, врачи оценивали его состояние как тяжёлое.
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№ 1
Александр Владимирович (Херсон)   5.06.2020 - 14:27
Вечная память Вам, Михаил Михайлович. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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