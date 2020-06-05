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Элла Манжеева работает над новой картиной

5 июня
2020 год

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5 июня 2020
Режиссёр Элла Манжеева работает над мистической драмой «Белой дороги!», сообщает пресс-служба кинокомпании «Телесто», отвечающей за производство картины.

Это фильм о чувствах, которые идут вразрез с реальностью. О том, что витает в воздухе, но невозможно потрогать, увидеть. Нам кажется, что это лишь наша фантазия. С другой стороны, мы так много придаём значение этим чувствам, опираясь на это незримое ощущение, которое и формирует нашу реальную жизнь. По сюжету Алдар возвращается в Калмыкию, чтобы найти свою мать. Вместе они проходят путь, который не успели пройти, пока она была жива.

Элла Манжеева работает над новой картиной
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Во втором совместном проекте Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик, как и в первом фильме «Чайки», есть авторское видение режиссёра и осмысление пути её малой родины — Калмыкии, её культуры, её истоков и корней. По словам Гликман, «Эллу как автора очень волнует современное состояние калмыцкого языка и традиционной культуры, которые находятся в пограничном состоянии, почти на стадии исчезновения». Планируется, что в фильме будут звучать композиции монгольской группы The Hu, которая исполняет очень аутентичную музыку в стиле фолк-рок и невероятно популярна в мире.

«История этого проекта довольно длинная, она началась ещё в 2013 году, когда я разработала сценарий на программе "Культбюро". Потом он был отобран в Резиденцию Берлинского кинофестиваля, где я дорабатывала его в течение трёх месяцев под руководством европейских скрипт-докторов и менторов, — вспоминает Элла Манжеева. — С тех пор прошло много времени. Сейчас очень важный для меня период, когда я вдруг почувствовала в себе силы и написала новую версию сценария. Проект обрёл новое название — "Белой дороги!". Всё это послужило поводом вернуться к проекту и презентовать его на новых киноплощадках в поиске партнёров, которые помогли бы нам сделать интересный релиз не только в России, но и за её пределами. "Белой дороги!" — это калмыцкое благопожелание, которое говорят перед дорогой или важным делом, чтобы дорога была без препятствий и проблем. Но также важно, с каким сердцем ты идёшь по этой дороге, насколько чиста твоя мотивация, твоё достоинство. Это поможет сохранить истину твоей цели и дойти до конца. Это история о моей малой Родине, и она очень важна для меня. Длинный путь её создания был похож на долгий диалог с самой собой».
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