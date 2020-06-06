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Российский онлайн-кинорынок Key Buyers Event объявил деловую программу

6 июня
2020 год

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6 июня 2020
Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition объявил деловую программу. С 8 по 12 июня на площадке пройдет 14 дискуссионных панелей, посвященных актуальным проблемам и вызовам российской и мировой кино- и телевизионной индустрии, сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая является организатором мероприятия при поддержке Минкультуры РФ и Правительства Москвы.

Российский онлайн-кинорынок Key Buyers Event объявил деловую программу
фото: keybuyersevent.com

В секции «Российское кино & сериалы в мире» примут участие основатель американской компании Wild Sheep Эрик Бармак, ранее отвечавший за международный оригинальный контент Netflix, старший вице-президент Lionsgate по международным закупкам и ко-продукции Марк Лорбер и гендиректор Sonar Дэвид Эллендер. Голливудское издание Deadline проведет сессию «Окно В Россию: Как лучшие кинематографисты страны развивают свой бизнес и налаживают международные связи», где отечественные продюсеры Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Илья Стюарт и Вадим Верещагин расскажут о своих главных проектах, завоевавших популярность за рубежом, и возможностях для сотрудничества.

Отдельная дискуссия будет посвящена международным успехам российской анимации. В обсуждении примут участие представители таких зарубежных компаний как Beijing Joy Culture Media, Cyber Group Studios, WildBrain, APC Kids, Snap TV и Power Animals United. Господдержка копродукционных проектов и экспорта контента станет еще одной темой на Key Buyers Event. Также на мероприятии обсудят актуальный формат скринлайф, который приобрел большую популярность во время пандемии. Среди спикеров — создатель первого российского screenlife-сериала о жизни на карантине #СидЯдома Евгений Никишов, режиссер screenlife-триллера «Воскресшие» Егор Баранов, директор по развитию Bazelevs Production Мария Затуловская и другие. Кроме того, международные участники рынка познакомятся с ведущими отечественными VOD-платформами — START, more.tv, Premier, OKKO.

Российский онлайн-кинорынок Key Buyers Event объявил деловую программу
фото: Пресс-служба «Роскино»

В рамках секции «Жизнь после пандемии» российские и зарубежные кинематографисты поговорят о возобновлении кинопроизводства после снятия ограничений, рекомендациях для съемочных групп, возможных мерах правительства и влиянии коронавируса на мировую карту съемочных локаций. Закупщики из США, Латинской Америки и Испании расскажут о своем опыте выпуска российских фильмов в кинотеатральный прокат и поделятся главными составляющими успеха. В то же время отечественные продюсеры планируют не только продавать права на готовые проекты за рубежом, но и создавать фильмы совместно с международными партнерами. Особое внимание будет уделено Китаю как одному из ключевых рынков.

На Key Buyers Event также обсудят основные тенденции документального кино и лучшие VR-проекты в российском кинематографе. Кроме того, зарубежные коллеги смогут познакомиться с ключевыми постпродакшн-компаниями России.

Организаторы онлайн-рынка подготовили для зарубежных участников культурную программу, в рамках которой состоится показ концертов классической музыки. Участники форума получат доступ к онлайн-экскурсиям по Москве и главным музеям столицы. А дети смогут посмотреть лучшие российские мультфильмы от ГК «Рики», студии Wizart и «Союзмультфильма», а также послушать сказки народов мира на английском языке.
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