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Анастасия Иванова оказалась в любовном треугольнике

6 июня
2020 год

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6 июня 2020
В Киеве стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы «Рысь» с Анастасией Ивановой в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», занимающегося производством ленты.

Анастасия Иванова оказалась в любовном треугольнике
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По сюжету красавица Анька, долговязый Сашка и Марина Рысева по прозвищу «Рысь» познакомились в летнем лагере, когда им было по 14. Троица не разлучалась все лето. А потом Марина поняла, что любит Сашку. Вот только он к тому времени начал встречаться с Анькой. Лето закончилось, а вместе с ним закончилась и эта дружба. Через десять лет Марина, студентка медицинского института, случайно встретила свою первую неудавшуюся любовь. Они поженились и были счастливы. Ровно до того момента, когда в жизни Сашки опять не появилась Анька, которую он любил все эти годы. Марина сразу поняла, что бороться нет смысла и ушла. Она стала одним из лучших кардиохирургов страны, встретила прекрасного человека и вышла за него замуж. А через много лет судьба снова свела всех троих вместе.

«Это мелодрама о красивой сильной любви. Для настоящих чувств не важны ни расстояния, которые разделяют влюбленных, ни годы, проведенные врозь, ни обстоятельства, которые всегда вопреки. Страсть, измены, предательство, прощение и любовь – вот основные темы, вокруг которых закручен сюжет», – добавил режиссер проекта Роман Ткаченко.

Анастасия Иванова оказалась в любовном треугольнике
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Помимо Ивановой в съемках также примут участие Влад Никитюк, Анастасия Цымбалару, Прохор Дубравин и Галина Кобзарь-Слободюк. Съемки сериала пройдут в столице и области. Среди локаций – Крещатый парк, загородный детский лагерь. И поскольку главная героиня – врач-кардиолог, в кадре будет и клиника: съемки пройдут в павильоне и в реальной больнице.
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