Об исчезновении советского климатолога Владимира Александрова снимут сериал

Британский режиссер с русскими корнями Николай Галицын снимет документальный сериал «Пророк апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова» о загадочной пропаже советского климатолога. Об этом сообщает пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс», которая примет участие в создании проекта.
фото: photosight.ru
Фильм-расследование расскажет, как в 1985-м в разгар холодной войны во время научной конференции в Мадриде пропал выдающийся советский климатолог Владимир Александров. Тогда мужчина только что вернулся из Ватикана, где в составе международной миротворческой миссии умолял мир не использовать ядерное оружие, поскольку в случае конфликта планета переживет резкое понижение температуры, и это станет фатальным для всего живого. Он и его коллеги-климатологи назвали эту концепцию «ядерной зимой». Советский Союз тогда обвинил США в похищении Владимира Александрова, США обвинили КГБ в его убийстве. Прошло несколько месяцев, и о нем все забыли. Об истории не вспоминали 35 лет. Дальнейшая судьба ученого до сих пор остается неизвестной.
Сериал будет создан по мотивам статьи журналиста Эндрю Ревкина «Пропавший. Загадочная история Владимира Александрова» (Missing: The curious case of Vladimir Alexandrov), опубликованной в 1986 году в американском научном журнале Science Digest. До сегодняшнего дня она остается самым полным и подробным материалом об этом происшествии. В работе будут активно использоваться интервью с друзьями и членами семьи Александрова, коллегами-учеными, конкурентами и политическими фигурами того времени. Они расскажут, как мир заговорил о глобальных климатических изменениях и угрозе ядерной войны и как технологические теории стали оружием в борьбе за власть. Научным консультантом фильма стала Джулия Рисполи — кандидат наук и научный сотрудник Института истории науки Общества Макса Планка в Берлине.
«Причиной рассказать историю Владимира Александрова стало чувство несправедливости, которое я испытывал в связи с его убийством, читая свидетельства друзей и семьи о его личности, о неоцененном вкладе, который он внес в спасение мира. Александров — это мой Дон Кихот. Он был человеком, отчаянно верившим в свою работу, и эта страсть породила в нем наивность и самонадеянность по отношению к окружавшей его опасности. Параллельно с фильмом мы с Ольгой (дочь Александрова) сейчас создаем научный фонд Владимира Александрова, чтобы помочь молодым ученым путешествовать и учиться за рубежом. Мы стремимся к тому, чтобы фонд заработал вместе с выходом фильма в следующем году», — рассказывает Николай Галицын, также выступивший автором и продюсером сериала.
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