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Леа Сейду отправится на «Бал дураков»

6 июня
2020 год

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6 июня 2020
Подружка Агента 007 Леа Сейду исполнит главную роль в ленте «Бал дураков» (Le Bal des Folles). Фильм поставит французский режиссер Арно де Пальер, ранее работавший над картинами «Михаэль Колхаас» и «Сирота», сообщает Variety.

Леа Сейду отправится на «Бал дураков»
фото: wallpapercave.com

В основу сюжета лягут реальные исторические события. Действие развернется в 1893-м году во время парижского карнавала. Он проходил в женской психиатрической больнице «Сальпетриер», куда могли попасть также политики, художники и общественные деятели. Сейду воплотит на экране образ Фанни, одной из 150 пациенток, которые за хорошее поведение были отобраны из 4500 девушек для участия в торжестве. Однако у Фанни есть только одна цель – с наступлением темноты найти свою мать и сбежать.

Фильм стал первым крупным проектом, о котором объявили после кризиса, вызванного пандемией. Его производством займется парижская компания Prelude. Ожидается, что съемки начнут в конце этого года или в первых числах 2021-го.
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