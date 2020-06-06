Леа Сейду отправится на «Бал дураков»

В основу сюжета лягут реальные исторические события. Действие развернется в 1893-м году во время парижского карнавала. Он проходил в женской психиатрической больнице «Сальпетриер», куда могли попасть также политики, художники и общественные деятели. Сейду воплотит на экране образ Фанни, одной из 150 пациенток, которые за хорошее поведение были отобраны из 4500 девушек для участия в торжестве. Однако у Фанни есть только одна цель – с наступлением темноты найти свою мать и сбежать.
Фильм стал первым крупным проектом, о котором объявили после кризиса, вызванного пандемией. Его производством займется парижская компания Prelude. Ожидается, что съемки начнут в конце этого года или в первых числах 2021-го.
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