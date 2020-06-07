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Юбилей Татьяны Друбич

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
Сегодня, 7 июня, отмечает свой юбилей врач-эндокринолог, совладелица российско-немецкой фармацевтической компании, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», мать композитора Анны Соловьёвой, муза Сергея Соловьёва, популярная советская и российская актриса театра и кино Татьяна Друбич.

Юбилей Татьяны Друбич
фото: fondvera.ru

Татьяна Люсьеновна родилась в Москве 7 июня 1960 года в семье инженера и экономиста. В 1972-м, в возрасте 12 лет, дебютировала в кино, снявшись в фильме Инны Туманян «Пятнадцатая весна» о юных партизанах. Вместо ВГИКа по завершении школы она выбрала Московский медицинский стоматологический институт имени Семашко, после окончания которого работала врачом-эндокринологом в районной поликлинике и изредка снималась в кино.

На счету актрисы более 20 киноролей, из них девять она сыграла у Сергея Соловьёва, создав запоминающиеся образы в картинах «Сто дней после детства», «Спасатель», «Избранные», «Наследница по прямой», «Асса», «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «О любви», «2-Асса-2» и «Анна Каренина». Кроме того, они вместе поработали над постановкой «Дяди Вани» в Малом театре и фильмом «Иван Тургенев. Метафизика любви», который не был завершён.

Юбилей Татьяны Друбич
фото: кадр из фильма «Сто дней после детства»

Друбич также запомнилась зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Смятение чувств» Павла Арсёнова, «Особо опасные...» Суламбека Мамилова, «Храни меня, мой талисман» Романа Балаяна, «Десять негритят» Станислава Говорухина, «Воскресные прогулки», «Чёрный монах» Ивана Дыховичного, «Анна Карамазофф» Рустама Хамдамова, «Привет, дуралеи!» Эльдара Рязанова, «Москва» Александра Зельдовича, «Гололёд» Михаила Брашинского, «Доброволец» Руслана Маликова, Эдуарда Боякова и «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой. В Театре Наций перевоплотилась в Нину Заречную для спектакля «Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского».

Татьяна Друбич является обладательницей двух наград: приза Гильдии актёров кино России «За лучшую Анну Каренину в XXI веке на мировом экране» на кинофестивале «Созвездие» и премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в «Последней сказке Риты».
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