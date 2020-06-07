Юбилей Татьяны Друбич

Сегодня, 7 июня, отмечает свой юбилей врач-эндокринолог, совладелица российско-немецкой фармацевтической компании, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», мать композитора Анны Соловьёвой, муза Сергея Соловьёва, популярная советская и российская актриса театра и кино Татьяна Друбич.
Татьяна Люсьеновна родилась в Москве 7 июня 1960 года в семье инженера и экономиста. В 1972-м, в возрасте 12 лет, дебютировала в кино, снявшись в фильме Инны Туманян «Пятнадцатая весна» о юных партизанах. Вместо ВГИКа по завершении школы она выбрала Московский медицинский стоматологический институт имени Семашко, после окончания которого работала врачом-эндокринологом в районной поликлинике и изредка снималась в кино.
Татьяна Друбич является обладательницей двух наград: приза Гильдии актёров кино России «За лучшую Анну Каренину в XXI веке на мировом экране» на кинофестивале «Созвездие» и премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в «Последней сказке Риты».
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