Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Космические войска» могут получить второй сезон

7 июня
2020 год

Новости кино >>
7 июня 2020
Грег Дэниелс работает над вторым сезоном «Космических войск», уверяет Collider.

«Мы определённо надеемся на ещё несколько сезонов и уже начали собирать сценаристов, чтобы обсудить идеи продолжения. Хоть мы пока и не получили официального продления, нам точно есть куда двигаться дальше», – заявил шоураннер.

«Космические войска» могут получить второй сезон

Новое телешоу Дэниелса и Стива Карелла, созданное для Netflix, основано на идее, появившейся благодаря выступлению Дональда Трампа, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска. По сюжету генерал Марк Нэйрде (Карелл) мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим космическими силами. Теперь он должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе.

В сериале, помимо Карелла, также сыграли Джон Малкович, Лиза Кудроу, Алексей Воробьёв, Бен Шварц, Диана Силверс, Джимми О. Ян, Ноа Эммерих, Дон Лэйк и Тауни Ньюсом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Космические войска»: Батут работает и очень опасен
Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла
Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла
Стив Карелл и Грег Дэниелс создадут ситком по идее Дональда Трампа
персоны
Алексей ВоробьёвГрег ДэниелсСтив КареллЛиза КудроуДон ЛэйкДжон МалковичДиана СилверсДональд ТрампБен ШварцНоа ЭммерихДжимми О Ян
фильмы
Космические войска

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
Татьяна Фирсова
4 июня ушла из жизни актриса Татьяна Фирсова.
Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Владимир Симонов
Юрий Степанов
Дин Мартин
Энрико Монтезано
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен