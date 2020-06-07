«Космические войска» могут получить второй сезон

Грег Дэниелс
работает над вторым сезоном «Космических войск
», уверяет Collider
.
«Мы определённо надеемся на ещё несколько сезонов и уже начали собирать сценаристов, чтобы обсудить идеи продолжения. Хоть мы пока и не получили официального продления, нам точно есть куда двигаться дальше», –
заявил шоураннер.
Новое телешоу Дэниелса и Стива Карелла
, созданное для Netflix, основано на идее, появившейся благодаря выступлению Дональда Трампа
, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска. По сюжету генерал Марк Нэйрде (Карелл) мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим космическими силами. Теперь он должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе.
В сериале, помимо Карелла, также сыграли Джон Малкович
, Лиза Кудроу
, Алексей Воробьёв
, Бен Шварц
, Диана Силверс
, Джимми О. Ян
, Ноа Эммерих
, Дон Лэйк
и Тауни Ньюсом
.
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