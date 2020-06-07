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«Чёрный котёл» превратят в игровой фильм

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
У неоднозначного диснеевского мультфильма 1985 года «Чёрный котёл» появится игровой ремейк, сообщает ComicBookMovie.

Где выйдет фильм – в кинотеатрах или на стриминговой платформе Disney+, пока неизвестно. Disney в настоящий момент находится в поиске сценариста и режиссёра.

«Чёрный котёл» превратят в игровой фильм

Над мультфильмом, основанным на серии книг «Хроники Придайна» Ллойда Александера, начали работать ещё в 1973-м, но выпустили лишь в середине 80-х. Действие разворачивается вокруг мальчика-свинопаса Тарана, мечтающего стать великим воином и защитником родного Придейна, и злого и могущественного Рогатого короля, вознамерившегося завладеть Чёрным котлом и с помощью заключённой в нём силы воскресить армию нежити и покорить мир. Однако найти Чёрный котёл — непростая задача. Его местонахождение может указать волшебная свинка Хен Вен, живущая у старого волшебника Даллбена. Узнав о намерениях Рогатого короля, Даллбен поручает Тарану отвести свинку в надёжное место. По дороге мальчик теряет Хен Вен, и начинаются его приключения.

Лента Теда Бермана и Ричарда Рича, плохо принятая критиками и напугавшая детей своей мрачностью, провалилась в прокате и не выпускалась на видео до 1998 года. Это первый анимационный фильм Диснея, в котором использовались компьютерная графика и звук Dolby Stereo, он также первым получил рейтинг PG. Примечательно, что над ним работал в качестве аниматора Тим Бёртон, а сама картина послужила основой для приключенческой игры, вышедшей под тем же названием в 1986-м.
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