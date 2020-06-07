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Леониду Кулагину исполнилось 80 лет

7 июня
2020 год

Новости кино >>
7 июня 2020
Сегодня, 7 июня, исполнилось 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, режиссёру, сценаристу, театральному деятелю, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Леониду Кулагину.

Леонид Николаевич родился 7 июня 1940 года в городе Киренске Иркутской области. В 1960-м окончил театральную студию при Горьковском академическом театре драмы имени Горького. Работал в театрах Горького, Читы, Ярославля, Липецка и Брянска. С 1968-го по 1995-й — актёр Московского театра имени Гоголя. В 1997-2004 годах был главным режиссёром Брянского ТЮЗа.

Леониду Кулагину исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Дворянское гнездо»

В кино дебютировал в фильме Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо», вышедшем в 1969-м. На счету мастера 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Приваловские миллионы», «Осень», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Чёрная стрела», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», «Афганский излом», «Московская сага», «Кулагин и партнёры», «Звезда эпохи», «Волкодав из рода Серых Псов», «Райские яблочки», «Куприн», «Саша добрый, Саша злой», «Таинственная страсть» и «Екатерина. Взлёт». Выступил режиссёром сериала «Буровая» и ленты «Волчицы», для которой также написал сценарий.

Обладатель Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского за исполнение роли в спектакле «Берег» по Юрию Бондареву, Серебряной медали им. А.Д. Попова и Ордена Дружбы. В настоящий момент к выходу готовится сериал «Грозный», где актёр сыграл митрополита Макария.
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