Леониду Кулагину исполнилось 80 лет

Сегодня, 7 июня, исполнилось 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, режиссёру, сценаристу, театральному деятелю, популярному советскому и российскому актёру театра и кино
Леониду Кулагину
.
Леонид Николаевич
родился 7 июня 1940 года в городе Киренске Иркутской области. В 1960-м окончил театральную студию при
Горьковском академическом театре драмы имени Горького
. Работал в театрах Горького, Читы, Ярославля, Липецка и Брянска. С 1968-го по 1995-й — актёр
Московского театра имени Гоголя
. В 1997-2004 годах был главным режиссёром
Брянского ТЮЗа
.
фото: кадр из фильма «Дворянское гнездо»
В кино дебютировал в фильме
Андрея Кончаловского
«
Дворянское гнездо
», вышедшем в 1969-м. На счету мастера 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «
Приваловские миллионы
», «
Осень
», «
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
», «
Чёрная стрела
», «
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
», «
Афганский излом
», «
Московская сага
», «
Кулагин и партнёры
», «
Звезда эпохи
», «
Волкодав из рода Серых Псов
», «
Райские яблочки
», «
Куприн
», «
Саша добрый, Саша злой
», «
Таинственная страсть
» и «
Екатерина. Взлёт
». Выступил режиссёром сериала «
Буровая
» и ленты «
Волчицы
», для которой также написал сценарий.
Обладатель Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского за исполнение роли в спектакле «
Берег
» по
Юрию Бондареву
, Серебряной медали им. А.Д. Попова и Ордена Дружбы. В настоящий момент к выходу готовится сериал «
Грозный
», где актёр сыграл митрополита Макария.
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