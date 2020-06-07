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В Голливуде разрешат снимать фильмы и сериалы с 12 июня

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
В Голливуде с 12 июня возобновится кинопроизводство. Согласно Variety, согласие на съёмки фильмов и сериалов дал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом при условии одобрения со стороны органов здравоохранения.


Начиная с марта, кинопроизводство во всех странах поставили на паузу из-за пандемии коронавируса. В случае стабилизации ситуации с 12 июня всем участникам съёмочных групп, включая звёзд, предстоит соблюдать новые меры безопасности, в частности, социальную дистанцию, ежедневное измерение температуры и ношение масок.

Ранее Альянс продюсеров кино и телевидения подготовил 22-страничную «Белую книгу» с предложениями по возвращению к нормальной работе и представил её на утверждение должностным лицам в Нью-Йорке, Калифорнии и округе Лос-Анджелес.
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