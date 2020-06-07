В Голливуде разрешат снимать фильмы и сериалы с 12 июня

В Голливуде с 12 июня возобновится кинопроизводство. Согласно Variety
, согласие на съёмки фильмов и сериалов дал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
при условии одобрения со стороны органов здравоохранения.
Начиная с марта, кинопроизводство во всех странах поставили на паузу из-за пандемии коронавируса. В случае стабилизации ситуации с 12 июня всем участникам съёмочных групп, включая звёзд, предстоит соблюдать новые меры безопасности, в частности, социальную дистанцию, ежедневное измерение температуры и ношение масок.
Ранее Альянс продюсеров кино и телевидения подготовил 22-страничную «Белую книгу
» с предложениями по возвращению к нормальной работе и представил её на утверждение должностным лицам в Нью-Йорке, Калифорнии и округе Лос-Анджелес.
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