Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest отменен

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который должен был пройти с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде, в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest
«Мы долго думали, проводить фестиваль в этом году или нет. Нас волновало, сможем ли мы создать нынешним летом в России атмосферу настоящего праздника и сплотить международную индустрию веб-сериалов, как мы это делали на протяжении предыдущих двух лет. После долгих переговоров внутри команды мы все же приняли решение, что Realist Web Fest, ставший единственной в России площадкой, которая собирает все главные величины мирового и отечественного онлайна в офлайн-формате, в этом году не состоится», – отметил создатель и генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин.
В этом году на фестиваль поступило около 1200 заявок на участие в основном конкурсе более чем из 60 стран мира. Все они будут рассмотрены отборочной комиссией наряду с заявками 2020-2021 гг.
«Мы понимаем, что программа фестиваля будет гораздо шире и объемнее. Мы готовы идти на эти организационные затраты и в следующем году увеличить сроки проведения фестиваля, чтобы зрители и гости увидели все работы, и все проекты смогло оценить жюри. В связи с этим мы уже обсудили с руководством Нижегородской области возможность расширения и увеличения объема фестиваля в 2021 году», – подчеркивают организаторы.
Realist Web Fest – единственный в России смотр веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который ведет таблицу самых успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых веб-фестивалей.
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