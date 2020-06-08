Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest отменен

8 июня
2020 год

Новости кино >>
8 июня 2020
Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который должен был пройти с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде, в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы смотра.

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest отменен
фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

«Мы долго думали, проводить фестиваль в этом году или нет. Нас волновало, сможем ли мы создать нынешним летом в России атмосферу настоящего праздника и сплотить международную индустрию веб-сериалов, как мы это делали на протяжении предыдущих двух лет. После долгих переговоров внутри команды мы все же приняли решение, что Realist Web Fest, ставший единственной в России площадкой, которая собирает все главные величины мирового и отечественного онлайна в офлайн-формате, в этом году не состоится», – отметил создатель и генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин.

В этом году на фестиваль поступило около 1200 заявок на участие в основном конкурсе более чем из 60 стран мира. Все они будут рассмотрены отборочной комиссией наряду с заявками 2020-2021 гг.

«Мы понимаем, что программа фестиваля будет гораздо шире и объемнее. Мы готовы идти на эти организационные затраты и в следующем году увеличить сроки проведения фестиваля, чтобы зрители и гости увидели все работы, и все проекты смогло оценить жюри. В связи с этим мы уже обсудили с руководством Нижегородской области возможность расширения и увеличения объема фестиваля в 2021 году», – подчеркивают организаторы.

Realist Web Fest – единственный в России смотр веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который ведет таблицу самых успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых веб-фестивалей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest
Realist Web Fest: Дарья Мороз, Ирина Вилкова и Никита Тарасов
Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас
«Ужас 404» стал победителем конкурса Realist Web Fest
Realist Web Fest: Зачем нужны веб-сериалы и стоит ли их смотреть на большом экране
Веб-сериалы из России, Казахстана и Австралии покажут на первом фестивале Realist Web Fest
Поиск по меткам
интернет
персоны
Антон Калинкин (II)

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Иван Прайс
6 июня ушёл из жизни актёр Иван Прайс.
Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Пётр Горин
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Кэти Бейкер
Соня Брага
Гриффин Данн
Джулианна Маргулис
Роберт Престон
Аньес Сораль
Збигнев Юзефович
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен