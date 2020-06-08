По роману Бориса Акунина «Там…» снимут сериал

анонс

Фильм покажут кинотеатрах США в январе 2021 года.

«Вратарь Галактики» выйдет в американский прокат

Смотр должен был пройти с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде.

7 июня

В Голливуде разрешат снимать фильмы и сериалы с 12 июня

Согласие на возобновление кинопроизводства дал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом при условии одобрения со стороны органов здравоохранения.