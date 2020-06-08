По роману Бориса Акунина «Там…» снимут сериал

По роману Бориса Акунина
«Там…», написанному под псевдонимом Анна Борисова, снимут сериал. Соответствующий проект был представлен на питчинге в рамках контент-рынка Key Buyers Event: Digital Edition, который начал свою работу сегодня в режиме онлайн.
Действие проекта разворачивается в баре международного аэропорта, где случайно встречаются 12 незнакомцев и собака. После взрыва каждый из них отправляется в посмертный мир, соответствующий их вере либо же ее отсутствию.
Производством сериала займется компания Scoop production во главе с продюсером Марией Ивановой-Зейд
. В сериале будет 12 эпизодов по 36 минут. Съемки планируется начать в следующем году.
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