«Вратарь Галактики» выйдет в американский прокат

анонс

Съемки запланированы на 2021 год.

По роману Бориса Акунина «Там…» снимут сериал

Смотр должен был пройти с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде.

7 июня

В Голливуде разрешат снимать фильмы и сериалы с 12 июня

Согласие на возобновление кинопроизводства дал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом при условии одобрения со стороны органов здравоохранения.