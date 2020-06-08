«Вратарь Галактики» выйдет в американский прокат

Российский фантастический экшн Джаника Файзиева«Вратарь Галактики» продан для проката в США, сообщает пресс-служба проекта. Фильм выйдет в американских кинотеатрах в январе 2021 года под названием Cosmoball.
фото: К/ф "Вратарь Галактики"
Ленту приобрел независимый дистрибьютор Well Go USA, ранее выпустивший в американский США «Т-34» и «Легенду о Коловрате». Права на «Вратаря Галактики» также проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Польшу, Испанию, Португалию, страны Латинской Америки и Ближнего Востока, в Прибалтику, Турцию, Японию, Тайвань, Филиппины.
Действие ленты разворачивается в 2071-м. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и принимают в сборную. Он ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему Судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю. В фильме сыграли Евгений Миронов, Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Мария Лисовая, Михаил Ефремов и другие.
Скрининги «Вратаря Галактики» пройдут на виртуальном кинорынке в Каннах и будут показаны 10 июня в рамках международного виртуального кинорынка Key Buyers Event. В России фильм выйдет в прокат 27 августа 2020 года.
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