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Александр Кузнецов отправляется в космос

8 июня
2020 год

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8 июня 2020
Александр Кузнецов исполнит главную роль в научно-фантастическом триллере «Свободное падение». Кинокомпания Plan 9 представила этот проект на питчинге в рамках контент-рынка Key Buyers Event: Digital Edition, который начал свою работу сегодня в режиме онлайн.

Александр Кузнецов отправляется в космос
фото: keybuyersevent.com

По сюжету астронавт Максим Бортников оказался один в космосе. Виной всему стала авария, произошедшая во время его нахождения на орбите Земли. С ним связывается оператор Анна и предлагает доставить его на корабль со спасательной капсулой. Максиму придется пройти множество испытаний, прежде чем он узнает, кем на самом деле является Анна и почему она помогла ему выжить.

Режиссерское кресло занял Олег Уразайкин, для которого «Свободное падение» стало дебютом в полнометражном кино. Продюсирует проект основатель Plan 9 Роман Борисевич, а за визуальную часть отвечает оператор Федор Лясс, ранее работавший над лентами «Тренер» и «Духless». На данный момент фильм находится на стадии разработки.
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