Алексей Учитель поставит фильм о Дмитрии Шостаковиче

Лента расскажет о том, как Шостакович столкнулся с необычной болезнью. Боязнь передвижений лишила его не только выступлений, но и возможности сочинять музыку. Чтобы получить консультацию американских врачей, композитор отправился в путешествие из Европы в Америку на борту легендарного советского круизного корабля. Истоки его болезни отсылают в прошлое, которое многое объясняет: разрыв с женой, донос на него со стороны отвергнутой возлюбленной, неожиданный звонок Сталина. «Ленинградская» симфония будет исполнена, но какой ценой?
Производством займется студия Алексея Учителя «Рок». Сейчас эпическая драма находится в разработке. Как стало известно ранее, в основу сценария легла книга Оксаны Дворниченко «Дмитрий Шостакович. Путешествие».
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