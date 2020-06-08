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Александр Золотухин работает над своей второй полнометражной картиной

8 июня
2020 год

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8 июня 2020
Ученик Александра Сокурова, режиссер Александр Золотухин, дебютировавший с картиной «Мальчик русский» два года назад, работает над своим вторым полнометражным фильмом «Полет», проект которого он представил на питчинге в рамках контент-рынка Key Buyers Event: Digital Edition, который начал свою работу сегодня в режиме онлайн.

Александр Золотухин работает над своей второй полнометражной картиной
фото: Кадр из фильма "Мальчик русский"

Картина расскажет о двух братьях, которые учатся на военных летчиков. У них разные характеры, но они привязаны друг к другу, никогда не разлучаются и мечтают только об одном – покорить небо.

Производством фильм займется компания «Пионер», исполнительным продюсером выступит Андрей Сигле, также работавший над картинами Сокурова. Создатели ленты ведут переговоры о поддержке проекта частным инвестиционным фондом «Кинопрайм».
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