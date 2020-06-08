Компания Viasat заключила сделку с мировым поставщиков ТВ-контента

Viasat начала сотрудничество с компанией Fremantle, которая является одним из крупнейших и наиболее успешных создателей, поставщиков и дистрибьюторов телевизионного контента в мире. Благодаря этой сделке на российском телевидении появятся эксклюзивные премьеры сериалов и множество других проектов, сообщает пресс-служба Viasat.
фото: uk.m.wikipedia.org
На ТВ покажут такие сериал как «Молодой папа», «Дублинские убийства», «Мерлин», «Германия 83». Одной из премьер станет испаноязычный психологический триллер «Свора», а также историческая драма о трех сотнях детей, переживших ужасы Холокоста, «Дети Уиндермира». Впервые на российском телевидении будет показан мини-сериал с элементами мистики «Сестра» (The Sister), повествующий о том, на что способны люди под грузом вины и страха, когда тайны и скелеты прошлого грозят разрушить их жизнь.
Также благодаря новому контракту с Fremantle онлайн-кинотеатр ViP Play покажет драматический мини-сериал «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings). Громкое событие, связанное со спецслужбами и всколыхнувшее британскую общественность, впервые осмыслено в художественном произведении. Одну из главных ролей в сериале исполнила известная британская актриса Энн-Мэри Дафф. В этом году телеканалы Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play получат около ста часов премьерного и библиотечного контента.
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