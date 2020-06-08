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Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет «Аванпост»

8 июня
2020 год

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8 июня 2020
Российский фантастический фильм «Аванпост» с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI, который ежемесячно посещают свыше 500 миллионов пользователей. Об этом было объявлено сегодня в рамках онлайн-кинорынка Key Buyers Event: Digital Edition.

Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет «Аванпост»
фото: zen.yandex.com

Соответствующее соглашение с китайскими представителями подписала компания «Централ Партнершип», реализующая международные права на «Аванпост». iQIYI основан интернет-гигантом Baidu и, помимо прочего, показывает контент Netflix Original в Поднебесной, поэтому сам сервис часто называют китайским аналогом американского стриминга. В его активе, помимо лицензированного контента, значится более 80 популярных оригинальных проектов собственного производства.

Таким образом, российский постапокалиптический триллер будет представлен на всех самых значимых международных территориях. Ранее было объявлено, что «Аванпост» также выйдет в Японии, где он 12 июня откроет национальный кинопрокат после карантина. На сегодняшний день права на ленту проданы в более чем 90 стран, включая США, Южную Корею, Францию, Германию, Италию, Испанию, Скандинавию, страны бывшей Югославии, Польшу, Турцию и Бразилию.

Фантастический триллер «Аванпост» режиссера Егора Баранова увидел свет в широком прокате 21 ноября 2019-го и стал самым кассовым отечественным фантастическим фильмом года в России. Заглавную композицию к картине написал фронтмен легендарной американской группы Linkin Park Майк Шинода.
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персоны
Егор БарановПётр Фёдоров (младший)Алексей Чадов
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