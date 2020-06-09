На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино о жизни в самоизоляции

С 10 по 11 июня пройдет онлайн-фестиваль Screenlife Fest, который соберет более 30 проектов, созданных во время карантина в формате скринлайф. Они появятся в открытом доступе в мобильном приложении Screenlife Kino и на сайте фестиваля. Показы пройдут в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital edition, сообщают организаторы.
На Screenlife Fest состоится онлайн-премьера киноальманаха «Истории карантина», собранного из рассказов пользователей и снятых молодыми кинематографистами из России и США под руководством продюсерской команды Тимура Бекмамбетова. Фильм подведет итоги международного конкурса историй виртуальной активности людей в условиях пандемии, рассказанных в формате скринлайф. В финальный монтаж вошли семь короткометражек в разных жанрах: от остросоциальной комедии про мэра небольшого провинциального городка, вернувшегося с коронавирусом из заграничной поездки, до англоязычной романтической истории об отношениях в самоизоляции. Откроет киноальманах короткометражка Аксиньи Гог с участием Аглаи Тарасовой, Александры Ревенко и Светланы Камыниной.
В свободном доступе можно будет увидеть и главные хиты скринлайфа – десктоп-хоррор режиссера Левана Габриадзе«Убрать из друзей» и его сиквел, а также триллер «Поиск» с американским актером Джоном Чо в главной роли. Секцию документальных проектов возглавит первый сериал для мобильных телефонов «1968.digital», снятый креативной студией «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с Тимуром Бекмамбетовым. В секции также представлены короткие ролики, посвященные острым аспектам пандемии коронавируса – от кризиса в системе здравоохранения США до конспирологических теорий.
обсуждение >>