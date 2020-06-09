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На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино о жизни в самоизоляции

9 июня
2020 год

Новости кино >>
9 июня 2020
С 10 по 11 июня пройдет онлайн-фестиваль Screenlife Fest, который соберет более 30 проектов, созданных во время карантина в формате скринлайф. Они появятся в открытом доступе в мобильном приложении Screenlife Kino и на сайте фестиваля. Показы пройдут в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital edition, сообщают организаторы.



На Screenlife Fest состоится онлайн-премьера киноальманаха «Истории карантина», собранного из рассказов пользователей и снятых молодыми кинематографистами из России и США под руководством продюсерской команды Тимура Бекмамбетова. Фильм подведет итоги международного конкурса историй виртуальной активности людей в условиях пандемии, рассказанных в формате скринлайф. В финальный монтаж вошли семь короткометражек в разных жанрах: от остросоциальной комедии про мэра небольшого провинциального городка, вернувшегося с коронавирусом из заграничной поездки, до англоязычной романтической истории об отношениях в самоизоляции. Откроет киноальманах короткометражка Аксиньи Гог с участием Аглаи Тарасовой, Александры Ревенко и Светланы Камыниной.

На сайте также появятся проекты о самоизоляции от главных российских стриминговых платформ. Зрители смогут увидеть проект «Безопасные связи» Константина Богомолова, многосерийную комедию Александра Молочникова «Беезумие», мини-сериал «Алиса» с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, а также ситком про жизнь на удаленке «СидЯдома». Oнлайн-кинотеатр Okko представит на фестивале проект «Все вместе» – первый скринлайф-сериал собственного производства, весь съемочный процесс которого проходил удаленно, а актеры получали боксы с оборудованием через курьеров.

В свободном доступе можно будет увидеть и главные хиты скринлайфа – десктоп-хоррор режиссера Левана Габриадзе «Убрать из друзей» и его сиквел, а также триллер «Поиск» с американским актером Джоном Чо в главной роли. Секцию документальных проектов возглавит первый сериал для мобильных телефонов «1968.digital», снятый креативной студией «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с Тимуром Бекмамбетовым. В секции также представлены короткие ролики, посвященные острым аспектам пандемии коронавируса – от кризиса в системе здравоохранения США до конспирологических теорий.
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