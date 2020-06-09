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Короткометражка «Трамвай» с Андреем Мироновым-Удаловым доступна онлайн

9 июня
2020 год

Новости кино >>
9 июня 2020
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражной ленты «Трамвай» режиссера Юлии Трофимовой.



В центре сюжета оказывается студент-психиатр. Однажды он садится на трамвай и переносится на 25 лет в будущее, где его ждет неожиданная встреча. Главную роль в ленте исполнил Андрей Миронов-Удалов. По словам режиссера, он идеально попал в героя, благодаря чему фильм получился очень атмосферный. В актерский состав также вошли Дмитрий Шевченко, Юрий Назаров, Анна Андрусенко, Екатерина Семенова и Александр Фарбер.

«Для меня «Трамвай» – это какой-то мистический опыт. Он начался с рассказа, который написала актриса Дарья Абраменка. Этот рассказ меня не отпускал, я все время мысленно к нему возвращалась, и ровно через год мы решили его экранизировать. Меня очень зацепила идея – про выборы, которые мы совершаем в жизни. Иногда кажется, что если бы мы знали последствия своих действий, мы бы могли избежать ошибок. Но что, если нет никаких ошибок, есть просто твой путь. Я все больше сама прихожу к пониманию жизни как пути. И «Трамвай» меня в этом понимании как-то продвинул», – рассказала Юлия Трофимова.

Короткометражка «Трамвай» с Андреем Мироновым-Удаловым доступна онлайн
фото: К/ф "Трамвай"

«Трамвай» стал участником множества кинофестивалей, в числе которых «Святая Анна», Cannes Film Festival, Asti Film Festival, международные смотры «Невиданное кино», Porto7, «Короче» и другие.
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