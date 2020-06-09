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Британская платформа купила права на «Содержанок»

9 июня
2020 год

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9 июня 2020
VOD-платформа Walter Presents приобрела права на показ оригинального проекта START «Содержанки» в Великобритании и Ирландии. Сервис предлагает зрителям лучшие неанглоязычные сериалы и принадлежит Channel 4, который также будет транслировать драму Константина Богомолова на телевидении. Сделка была заключена в рамках онлайн-рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Британская платформа купила права на «Содержанок»
фото: видеосервис START

«“Содержанки” – захватывающий русский сериал о страсти, манипуляции и развращающей силе денег, эдакая гламурная “Династия” наших дней, главные герои которой – богатые и красивые обитатели современной Москвы. Это откровенная, экстравагантная сага о потере иллюзий, сексе и алчности, которая не похожа ни на один просмотренный мной русский сериал и которую совершенно точно нельзя пропустить», – рассказал Уолтер Юззолино, основатель Walter Presents, который также курирует все иностранные проекты для Channel 4.

Walter Presents является одной из самых масштабных площадок в Великобритании, на которой представлен контент из Германии, Франции, Израиля, Японии и других стран. Уолтер Юззолино лично отбирает иностранные сериалы, которые появятся на платформе, также доступной в Ирландии, Австралии и США.

«Содержанки» стали первым российским сериалом, который не только окупился за счет подписки, но и стал приносить прибыль. Общее количество просмотров двух сезонов (с 7 марта 2019 по текущий день) в подписке START составляет более 25 млн. Ранее права на показ сериала были проданы Amazon Europe.
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